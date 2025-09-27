Universitario y Cusco FC se enfrentan por la undécima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Monumental, este sábado 27 de septiembre. Mira los goles del partido de hoy.
⏰️ #Ahora ¡G⚽️⚽️⚽️L DE UNIVERSITARIO! Williams Riveros 🛡 aprovechó el tiro de esquina para marcar el 2-0 de @Universitario 🟠. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/YHcBNWnBKE— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 27, 2025
⏰️ #Ahora ¡G⚽️⚽️⚽️L DE CUSCO! Facundo Callejo marca el descuento de un cabezazo tras un gran centro de Marlon Ruidias 🔥. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/ByuKvVL7Yd— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 27, 2025
