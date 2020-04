“No hay lugar en el mundo en el que un hombre pueda sentirse más contento que en un estadio de fútbol”. La frase pertenece al novelista y filósofo argelino Albert Camus. Su visión sobre el palpitar del hincha en un escenario puede sonar exagerada, pero deja de serlo cuando comprobamos que otro colega suyo, el uruguayo Eduardo Galeano, es mucho más enfático y poético: “No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie”. Ambos coinciden en un punto: un partido de fútbol sin gente en las gradas, sin duda, deja fuera uno de los condimentos esenciales para disfrutar como se debe este maravilloso deporte.

Pese a lo dicho, la forma en que ha avanzado la pandemia mundial del coronavirus va a obligar a cumplir estas medidas, recomendadas por los especialistas a los países donde el COVID-19 se ha propagado a paso veloz. Uno de ellos es el nuestro. “El fútbol se va a jugar sin público hasta que no salga una vacuna contra el coronavirus, que será el próximo año. Soy hincha de Alianza, pero los goles habrá que celebrarlos en la sala de casa”, opina el oncólogo Elmer Huerta.

Pese a la pérdida de dinero que significará para las arcas de los grandes clubes, definitivamente lo más prudente es jugar sin público. Ya lo dijo Jorge Valdano, campeón del mundo en México 1986: “El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes". Y, por supuesto, entre los aspectos más importantes del ser humano está la salud.

ASÍ LO VIVEN

Hasta antes de la para, el último partido que jugaron Alianza y Universitario fue, curiosamente, el clásico del fútbol peruano. (Foto: GEC)

¿Cuánto influirá en los futbolistas jugar a puerta cerrada? “Influye bastante jugar sin público. Eso te lo va a decir cualquier futbolista o persona vinculada con algún deporte. Porque, para comenzar, el fútbol es un espectáculo y como tal siempre debe haber gente en las tribunas”, nos indica el golero del UTC de Cajamarca, Salomón Libman.

Una de las cosas más maravillosas que te hace presenciar el deporte rey es cuando el golero recibe aplausos del público tras una gran atajada. Una muestra de agradecimiento sin igual. El guardameta tendría que esperar hasta el próximo año para volver a pasar por ello. Pero si hablamos de las sensaciones indescriptibles que te transmite este deporte, no se puede dejar de lado la acción que provoca el máximo júbilo y éxtasis en el fanático: el gol.

Sergio Ibarra, quien fue un profesional en hacerlos cada fin de semana con un sinfín de camisetas, explica la desilusión que se vive en un partido a puerta cerrada. “Es como jugar un partido de práctica, definitivamente no es lo mismo. La gente te impulsa a dar un esfuerzo doble”, nos cuenta el ‘Checho’.

Si nos referimos a situaciones del juego que provocan que el hincha se pare del asiento y aplauda, sin duda están la gambeta, la ‘huacha’, el sombrero y todo movimiento que le brinda el brillo estético al fútbol. El atacante de Alianza Lima, Joazinho Arroé, fue tajante en esto y dejó en claro que es preferible jugar con hinchada rival que con las tribunas vacías: “Qué tristeza siento. Un estadio vacío sin que nadie joda, que grite un gol”.

Franco Navarro, como experimentado técnico que es, tiene una opinión mucho más general sobre lo que podría suceder en los próximos meses: “Sería egoísta pensar solo en cuánto afecta a los futbolistas. Si se tiene que jugar sin público para proteger a la gente que queremos, pues tendrá que ser así”.

El estadio Alejandro Villanueva es uno de los que mayor cantidad de público albergaba cada fin de semana. (Foto: GEC)

VISIÓN PSICOLÓGICA

Los hinchas cremas tendrían que esperar hasta el próximo años para volver a ver en vivo y en directo a Alejandro Hohberg y Alberto Quintero. (Foto: GEC)

¿Cómo afectará mentalmente el jugar sin público a un futbolista? El psicólogo deportivo Luis Gómez, presidente de la Asociación Peruana de Psicología el Deporte y el Ejercicio, y director de la Consultora LGC SPORT 360°, lo explica: “Es complicado, lo que le motiva al futbolista es jugar con público. Ahora, esto implica otros problemas. Se estará exponiendo al deportista. Este no va a dar el 100% y eso se dará de forma inconsciente. El fútbol es un deporte de contacto, pero, por temor a no contagiarse, no irá a pelear de la misma manera un balón dividido”.

El experimentado piscólogo deportivo Luis Gómez nos dio su opinión sobre lo que sucederá con los futbolistas a nivel mental en los próximos meses. (Foto: Internet)

Además, Gómez describe perfectamente lo que podría pasar en la cabeza del jugador al momento de disputar un duelo en este futuro panorama: “Va a estar pensando en qué seguridad tiene al jugar y que puede contagiar a su familia al llegar a su casa. Lo último que va a estar pensando es en hacer las cosas bien dentro el campo de juego”. Por último, el especialista deja una advertencia tan contundente como poco alentadora sobre lo que nos esperaría en los próximos meses: “El nivel del futbolista va a decaer y así también el de los partidos. Es algo normal, teniendo en cuenta que el jugador no está motivado y concentrado como se debe”.

¿UN ADELANTO DE LO QUE NOS ESPERA?

Uno los ejemplos más recientes de lo que es jugar a estadio vacío fue el clásico del 1 de abril del 2016. Duró 12 días y Universitario venció por 2 a 1. Este encuentro se jugó en el estadio Alejandro Villanueva y arrancó un 1 de abril a las 8 de la noche y terminó el 13 del mismo mes al mediodía. Este hecho insólito ocurrió en el primer clásico de ese año. El partido se tuvo que suspender por la detonación de seis bombardas por parte de los hinchas aliancistas. Hasta antes de la suspensión, el duelo iba igualado 1-1 y se tuvieron que jugar los 40 minutos restantes sin público.

Josimar Vargas, volante central que actualmente milita en Carlos Stein pero que vivió en carne propia esa experiencia, nos narra cómo fue ese momento: “Entre varios compañeros nos decíamos que parecía un partido de práctica. El hincha te transmite su adrenalina. Hasta para calentar, con gente en las gradas es otra cosa”.

Josimar reconoce que hay ciertas rarezas que, aunque sean mínimas, benefician al jugador, sin embargo para él lo ideal es jugar siempre con gente: “Se puede hablar más y escuchar más a tus compañeros y al técnico”.

Corría el minuto 88 de ese clásico y Vargas cuenta lo que para él fue lo más extraño del partido: “Ruidíaz marcó el 2-1 y en la banca nos miramos todos. Fue muy extraño. Llegó el tanto y entre nosotros tuvimos que celebrar como si fuéramos la Trinchera Norte. En el mismo vestuario hicimos la arenga y la celebración. No había hinchada, tuvimos que celebrarlo así. Es preferible jugar un clásico con toda la gente en contra que sin nadie”.

Aunque todavía no hay nada oficial, es casi un hecho que los partidos de la Liga 1 se jueguen a puerta cerrada en lo que resta del año. Todos lo lamentan: hinchas, jugadores, periodistas y directivos.

OTROS PARTIDOS A PUERTAS CERRADAS

Universitario vs. San Martín

18 agosto 2019

Horas antes del duelo, la ‘U’ comunicó que se jugaría a puerta cerrada en el Monumental. La Policía consideraba que “podrían presentarse incidentes de violencia”. Fue 0-0.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal

17 setiembre 2018

A falta de 25 minutos y cuando los celestes ganaban 2-1, se suspendió el duelo por enfrentamiento entre barristas fuera de Matute. Al día siguiente se jugó sin público y terminó 2-2.

Sporting Cristal vs. San Simón

29 de marzo del 2014

Sin las garantías de seguridad necesarias, el Alberto Gallardo cerró sus puertas para un partido para el olvido. El 1-1 fue el triste resultado.

Cienciano vs. Sporting Cristal

12 de noviembre de 2003

Aquel duelo entre celestes y cuqueños fue más que entretenido y tuvo muchos goles, pese a que se jugó sin gente. (Foto: GEC)

El Garcilaso de La Vega quedó suspendido por incidentes en el cotejo que dos fechas antes. En este, Cienciano le había ganado por 2-0 a Universitario, cuando los hinchas rojos arrojaron objetos al campo en protesta por el juego brusco de los jugadores merengues. Así, el ‘Papá’ le tocó recibir a Cristal sin público y perdió por 3-4.

