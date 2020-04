“¡Complétement imposible!”. Thierry Roland, el comentarista más famoso de la TV francesa, no pudo ocultar su sorpresa por el gol de Juan Carlos Oblitas. Aunque, minutos después, tuvo que rendirse ante lo que él denominó “le récital péruvien”. Por una noche, el legendario Parque de los Príncipes de París fue gobernado por los Césares: César Cueto y Julio César Uribe (quien, según Roland, tenía la apariencia de Muhammad Ali) junto a sus compañeros rindieron culto a la religión del toque, en instantes eternos de fútbol arte.

Los equipos. (Foto: Revista Onze)

Aquel inolvidable 28 de abril de 1982, Perú consiguió su triunfo más resonante de la historia, en lo que a partidos amistosos se refiere. El equipo dirigido por Elba de Padua Lima ‘Tim’ alcanzó su pico de rendimiento, en la antesala del Mundial de España. “Con este ataque, tengo derecho a soñar con ganar el título”, declaró días después el técnico brasileño a la revista “Don Balón” de España.

EL ‘GALLO’ ATACA

Los 46.429 espectadores que llegaron al majestuoso estadio parisino presentían una jornada sin sobresaltos ante un rival desconocido. Total, con Michel Platini con la camiseta ‘10’, Francia era candidato al título mundial y no debería tener problemas para ganar. El propio Michel Hidalgo admitió que no había visto a Perú en acción desde 1978 “ni en pintura ni en una grabadora de video”, según publicó “L’Équipe” en la previa.

Nuestra leyenda urbana dice que Perú ‘se paseó’ con los franceses. Falso. Platini y compañía tomaron la iniciativa, pero se encontraron con un muro defensivo. Rubén Díaz y Jorge Olaechea sacaron todo por arriba y por abajo. Y José Velásquez apelaba a su potencia física para frenar a los locales, por las buenas o por las malas. Eso sí, cuando Perú tenía el balón, lo manejaba con criterio y astucia, siempre al ritmo de Cueto, bien secundado por Uribe y Germán Leguía.

Planiti en acción: (Foto: AFP)

Así, tras un contragolpe, Oblitas realizó una pared con Guillermo La Rosa y anotó con zurdazo esquinado, pero el árbitro suizo André Daina anuló el gol de forma inexplicable. Minutos después, el juez tampoco señaló un claro penal que Miguel Gutiérrez le cometió a Rocheteau.

FIRME PERÚ

En el segundo tiempo, Francia mejoró con el ingreso de Jean Tigana, un volante con toque brasileño. Pero los punteros Couriol y Bellone no tenían espacios para incursionar. Así, el cuadro local no encontraba el camino para inquietar al teatral Ramón Quiroga, quien quemaba tiempo a su antojo. ¿Y Platini? El genio gesticulaba y lucía aburrido ante ese panorama.

Los centrales Díaz y Olaechea mostraron siempre su oficio, secundados por el ‘Patrón’ Velásquez. Duarte tenía licencia para trepar y hacer paredes, mientras que Gutiérrez, el menos hábil del equipo, se limitó a cerrar su zona, con el apoyo de Oblitas.

Tim movió el bancó a los 68’ e hizo ingresar a Eduardo Malásquez por Leguía. El cambio fue clave en un momento complicado, porque el ‘Flaco’ colaboró con la marca y se asoció bien con Cueto y Uribe.

Uribe en acción. (Foto: Revista Onze)

Controlando a Platini. (Foto: Revista Onze)

OBRA MAESTRA

Cuando el partido parecía condenado al 0-0, llegó el momento cumbre de la noche. Minuto 82: quite de Velásquez, Uribe, Malásquez, taco de Cueto, Uribe y su enganche mortal, toque sutil de Malásquez... Y ahí, dos zurdas encendieron las luces de París: el servicio largo de Cueto y el golazo de Oblitas.

“El pase fue fácil. Oblitas tuvo todo el mérito”, dijo el ‘Poeta’. ¿Fácil? Bueno, lo mismo habría dicho Beethoven cuando terminó “La Quinta Sinfonía”. O César Vallejo mientras escribía los “Los heraldos negros”.

“Cuando César se perfiló, sabía que iba a superar a Amorós, que era un jovencito de 20 años. Incluso, corrí tanto que la pelota me quedó atrás, pero logré dominarla”, recuerda con emoción el ‘Ciego’.

(Video: Panamericana)

“Era mi primer partido del año con la selección, pues recién había terminado el torneo en Bélgica. Llegué a París y Tim me dijo que iba a ser suplente. Pero en el estadio, Julio Natters, el jefe de equipo, me dijo que me cambie, porque iba a arrancar. Ahí me di cuenta de que algo no andaba bien con Tim”, agregó Oblitas.

Con el marcador a favor, Perú se dedicó a divertirse. Uribe asombró con su habilidad y dos veces con la ‘elástica’ -esa creación de Rivelino que luego reeditó Ronaldinho- y Cueto dio cátedra de cómo manejar los tiempos de un partido difícil. El 1-0 no se movió más.

Aquel triunfo fue posible por la calidad de un equipo con personalidad. Por la magia de los virtuosos, pero también por el correcto trabajo defensivo que pudo anular los intentos del cuadro local.

ASÍ JUGARON:

FRANCIA (0) PERÚ (1) Baratelli Quiroga Amoros Duarte Specht Díaz Bathenay Olaechea Bossis Gutiérrez Larios (Tigana, 46′) Velásquez Genghini Cueto Platini Uribe Couriol (Zénier, 62′) Leguía (Malásquez,68′) Rocheteau La Rosa Bellone (Bravo, 80′) Oblitas DT: Michel Hidalgo DT: Tim GOL: Oblitas 82′ Árbitro: André Daina (Suiza)

Estadio: Parque de los Príncipes, París

Asistencia: 46.429 espectadores

VOCES FRANCESAS

“En ese momento, no conocía a ningún jugador contrario. O tal vez a alguno, pero no sabía su nombre”, declaró Bruno Bellone, el extremo izquierdo galo, hace un par de años al portal Franceinfo.fr que elaboró un especial de aquel amistoso, en la antesala del Perú vs. Francia en Rusia 2018.

El exvolante, Bernard Genghini, quien confesó tener en su colección una camiseta peruana, evocó con claridad aquella noche. “Todavía estoy tratando de entender cómo Francia pudo haber perdido este partido. Quedamos muy decepcionados. Normalmente, solíamos anotar en casa. Y allí, nada, cero. Hicimos el esfuerzo, pero…”, declaró.

Manuel Amorós, exlateral, justificó así la sorpresiva derrota: “Teníamos cuidado de no lastimarnos. Ya no faltaba mucho para el inicio del Mundial”.

EL QUIOSCO

Al día siguiente, los principales diarios franceses tuvieron que poner en sus portadas a Oblitas.

“La falta de frescura física y la ingenuidad de los franceses para afrontar los trucos y el don de jugar al fútbol de los peruanos, excesivamente agrupados en defensa, dejó a los espectadores con mal gusto”, comentó el diario “Le Monde”.

“L’Équipe” lamentó el resultado y publicó que fue “un fracaso que nos deja fríos”.

La revista “Onze”, en tanto, le dedicó cuatro páginas al partido con el titular: “Perú, trampa de gallos” y destacó, con una amplia fotografía, a Ramón Quiroga.

Revista Onze

Revista Onze

“Nos falta trabajo. Esta derrota puede ser útil”, comentó Thierry Roland al finalizar la transmisión televisiva. Tenía razón. El equipo de Michel Hidalgo llegó a semifinales en España 82, siendo derrotado por Alemania tras una dramática definición por penales. Y Perú -que también había derrotado a Hungría (2-1) a domicilio en el siguiente amistoso- asomó como candidato ante la prensa internacional, pero llegó agotado y con muchos cambios al Mundial. París fue escenario del acto de magia final de ‘les artistas péruviens’.

Así informó El Comercio

MÁS EN DT

VIDEOS RECOMENDADOS