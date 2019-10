A mediados de este año, la Federación Peruana de Fútbol preparó la postulación para organizar el Mundial Sub 20 en el año 2021. Se hizo todo de manera formal. La FIFA aceptó la candidatura desde Zúrich y puso a Perú en una terna junto a Indonesia y Brasil. La historia tuvo un desenlace inesperado la noche del último miércoles.

El 23 de octubre hubo un Congreso FIFA en la ciudad china de Shangái. La Federación Peruana de Fútbol no llevó representantes y esa era la principal señal de que no íbamos a ser elegidos como sede.

La federación, en mayo pasado, adjuntó a la candidatura peruana un documento muy importante: era la carta del presidente Martín Vizcarra, para otorgar las garantías gubernamentales a este evento. Este mismo trámite fue el que se demoró el año pasado para la organización del Mundial Sub 17 2019 que, inicialmente, tenía a Perú como sede. Por este inconveniente entre el Estado (Ministerio de Educación) y la FPF, fue que la FIFA determinó que Brasil sea el anfitrión. La dificultad en nuestro país con los trámites determinó que la actual selección Sub 17, con Carlos Silvestri como técnico, pierda su clasificación directa. El cuadro, donde destacó Yuriel Celi, se quedó fuera de la Copa del Mundo por diferencia de goles.

Carta del presidente Martín Vizcarra a la FIFA, en mayo de este año, para apoyar la candidatura al Mundial Sub 20 (nunca firmó por el torneo Sub 27).

Esta es la mejor prueba de que siempre la postulación fue para la Copa del Mundo Sub 20. Era una buena oportunidad para que actual Sub 17 (sí, la de Silvestri y Celi) tenga su revancha en el 2021. Además, hubiera sido la primera vez que una selección de esta categoría clasifique (así sea como anfitrión) a esta competición.

El Congreso en Shangái comenzó con una novedad sobre esta Copa del Mundo Sub 20 del 2021. Brasil, sobrecargado de eventos deportivos internacionales, declinó su postulación. Solo quedaron en la elección Perú e Indonesia. Ganaron los asiáticos.

En una de las reuniones de trabajo se buscó ceder la localía del Mundial Sub 17 a alguna federación interesada. Sin una terna oficial (es decir, sin países postulantes), el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, tuvo la iniciativa de ganar esta sede. Fue así que sostuvo una comunicación con los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol. Desde la Videna aceptaron y se concretó la designación. De esta manera, como un premio consuelo que nadie quería tener, la FIFA eligió a Perú por tercera vez para esta competencia.

Precisamente, fue el mismo paraguayo Domínguez quien lanzó la primicia de esta designación a través de sus redes sociales. La comunicación luego se rebotó a través de Conmebol. Horas después, las redes de la Selección Peruana de Fútbol compartieron un enlace donde explican que “las postulaciones para FIFA aplicaban para todas las categorías” y que decidieron por Perú por la carta del presidente Vizcarra. Intentamos comunicarnos con autoridades estatales para consultarles si van a mantener el apoyo así no se haya cumplido el objetivo principal (Mundial Sub 20).

El Consejo de la FIFA, reunido este miércoles 23 en Shanghái, eligió a @TuFPF como anfitrión de la próxima Copa Mundial FIFA Sub-17, que se jugará en el año 2021. — Alejandro Domínguez (@agdws) October 24, 2019

En el 2005 fuimos sede con la generación de Christian Ramos, Carlos Zambrano y Josepmir Ballón. Para este año perdimos la localía por problemas organizacionales. En enero del 2019, Agustín Lozano, presidente en funciones de la FPF, aseguró que no íbamos a perder esa localía. Al mes siguiente, un comunicado de FIFA confirmó todo lo contrario.

Por todo lo explicado, haber logrado la sede del Mundial Sub 17 no ha sido una buena noticia. Para empezar, no se obtuvo la meta dirigencial del Mundial Sub 20. Además, es urgente que las cabezas de la Federación Peruana de Fútbol informen sobre cómo se manejará el tema económico. Lozano, cuando reemplazó en la presidencia a Edwin Oviedo, aseguró que había problemas de ingresos en Videna.

¿Conviene organizar e invertir en un Mundial Sub 17 cuando los principales proyectos en divisiones menores están paralizados en la federación por falta de recursos? El Jefe de la Unidad Técnica, Daniel Ahmed, quien fue ratificado en su cargo a inicios de semana, no puede desarrollar con normalidad su último año de proceso por ausencia de presupuesto.

La FPF no es apta para menores (Por @pedrocaneloec) https://t.co/4Yr2a7mTCD

Finalmente, que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sea quien haya anunciado esta designación confirma su aval a la actual gestión de Agustín Lozano en la FPF. El gerente de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, informó que ya existía una resolución por la investigación que la misma Conmebol le estaba haciendo a Lozano -y a cinco dirigentes de Ligas Departamentales- por las reventas de entradas en las Eliminatorias para Rusia 2018. Queda en evidencia que desde la máxima entidad del fútbol sudamericano no hay intención de analizar irregularidades dirigenciales en la Videna.

En medio de una polarización dirigencial por la aprobación de los nuevos estatutos y de crisis económica, llega desde la FIFA esta elección para la sede del Mundial Sub 17 por iniciativa de Conmebol. Es un premio consuelo que, si se mantiene ese clima inestable en el fútbol peruano, también nos lo podrían quitar otra vez. De momento, no hay motivos para celebrar.