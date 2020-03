El Entel Challenge, el reto más esperado de todos los años, vuelve en su segunda edición para retarte a correr 30, 60 y 90 km, del 29 de abril al 12 de mayo. En esta oportunidad la consigna es enfrentarte a ti mismo para demostrar tus capacidades sobre la pista y ganar decenas de premios. Por ello, este mes corremos bajo el lema ¡Entel Challenge Enfréntate! Como en anteriores ediciones, este evento deportivo que es organizado por Sportafolio, El Comercio y Entel, te permite participar acumulando kilómetros por medio de los dispositivos compatibles y comunicados en la página web del Challenge. La carrera no tendrá un punto de partida ni punto final como en las carreras tradicionales. Puedes escoger dónde correr a nivel nacional y a qué hora iniciar el recorrido o fin de este, siempre y cuando esté dentro del plazo de vigencia de la carrera y tengas activada la app que acumulará tus kilómetros recorridos.

¿Cómo participar? Para participar debes registrar tus recorridos de forma directa a través de la aplicación de Sportafolio que está disponible en Android y iOs. Desde ahí, puedes ubicar el menú y encontrar la opción de “correr” para marcar toda tu actividad. La inscripción para los participantes es gratuita y se podrá realizar hasta el 12 de mayo. Otra alternativa es usar las aplicaciones compatibles como: Strava, Runkeeper, Fitbit, Microsoft health, Runtastic, Garmin, Mapmyfitness y Apple Health. Luego, deberás ingresar a la web de Sportafolio para que puedas inscribirse llenando un formulario con todos sus datos de manera obligatoria. Así se generará un perfil de usuario que deberás vincular solo una de las aplicaciones mencionadas anteriormente. Una vez que lo hagas podrás ver el acumulado de los kilómetros recorridos y el ránking de recorrido de los demás participantes en tiempo real.

Actividades al aire libre Una vez inscrito en el desafío, debes saber que: 1. Tienes que correr más de un minuto y menos de 4 horas. 2. La distancia tiene que ser mayor a 400 metros y menor a 80 km. 3. Solo se contabilizará como máximo 4 horas de ejercicio al día. Actividades en trotadora Si eres de lo que prefiere correr dentro de casa y el frío de otoño no es tu mejor aliado para salir a ejercitarte descuida, ya que podrás participar de este segundo reto desde una trotadora. Ten en cuenta lo siguiente: 1. Tu actividad debe durar más de cinco minutos y menos de una hora. 2. No tienes una distancia máxima para correr. 3. Si quieres registrar los kilómetros, las únicas apps permitidas son Sportafolio, Runtastic, Mapmyfitness y Garmin, pues poseen la opción trotadora. 4. Además solo se contarán 4 horas de ejercicio al día.

Atención runners: reglas a tener en cuenta Al igual que en anteriores retos, una persona no podrá hacer dos actividades de running al mismo tiempo, en caso esto suceda el participante será descalificado. Si deseas correr en más de una ocasión en un solo día, ¡excelente! Así podrás sumar más minutos y completar cualquier de las metas, 30k, 60k o 90k, que trae el Entel Challenge Enfréntate.

Los premios Todos los que cumplan con una de las metas (30, 60 y 90 Km) ingresarán al sorteo de premios de la meta correspondiente. Puedes llevarse celulares, zapatillas, mochilas, pack de productos, rehidratantes, etc. Los ganadores serán contactados a través de email o a través del teléfono que han registrado en el formulario de inscripción. Sorteo Recuerda que si completaste cualquiera de las tres distancias en este reto, entras automáticamente al sorteo de grandes premios. La fecha del sorteo es el 16 de mayo del 2019 y la lista de los ganadores se conocerá el 17 de mayo. Aquí la lista de los premios gracias Sportafolio, El Comercio y Entel. Para 30k -2 celulares Motorola G7 -2 pares de zapatillas Asics -1 membresía de 8 pass al mes en Fitness Pass -2 premios de 400 puntos cada uno de Sportafolio -15 packs de 12 galletas Nutrishake -1 canasta de productos Snap Perú -1 kit Glacial -1 vaso gota de Kuntu Cup -6 ganadores con 4 six packs cada uno de Sporade -1 magro pote de chocolate de Nutrimentun Perú -10% de dscto a los 10 primeros puestos en relojes Garmin Para 60k -2 celulares Motorola G7 -3 pares de zapatillas Asics -1 mochilas Ascis -1 membresía de 8 pass al mes en Fitness Pass -2 premios de 400 puntos de Sportafolio -15 packs de 12 galletas Nutrishake -1 canasta de productos Snap Perú -1 kit Glacial -1 vaso gota de Kuntu Cup -6 ganadores de 4 six packs de Sporade -1 Pyro pack x 30 sachet sabor chicha morada de Nutrimentun Perú -10% de dscto a los 10 primeros puestos en relojes Garmin Para 90k -2 celulares Motorola G7 -5 pares de zapatillas Asics -1 mochila Asics -1 membresía de 8 pass al mes en Fitness Pass -2 premios de 400 puntos de Sportafolio -5 packs de 12 galletas Nutrishake -1 kit Glacial -1 vaso alto de Kuntu Cup -5 ganadores de 4 six packs de Sporade -1 protegel pote de 0.5kg sabor frambuesa de Nutrimentun Perú -1 botella Nomad y 1 pack de barras de proteína ANKU de All Running Perú -10% de dscto a los 10 primeros puestos en relojes Garmin Acepta el reto y corre 30, 60 y 90 km, ¡No dejes de participar! Inscríbete aquí.