Sonrisas, esfuerzo y confraternidad: así se vivió la segunda edición de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026. (Foto: El Comercio)
Sonrisas, esfuerzo y confraternidad: así se vivió la segunda edición de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

La ciudad volvió a correr al ritmo de una de las competencias más esperadas del calendario runner. La New Balance Lima 15K powered by El Comercio, organizada por Perú Runners, celebró con éxito su cuarta edición, reuniendo a miles de corredores en una jornada marcada por el deporte, la energía y la consolidación de una carrera que sigue ganando espacio entre las favoritas de la comunidad runner peruana.

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