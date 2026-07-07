La ciudad volvió a correr al ritmo de una de las competencias más esperadas del calendario runner. La New Balance Lima 15K powered by El Comercio, organizada por Perú Runners, celebró con éxito su cuarta edición, reuniendo a miles de corredores en una jornada marcada por el deporte, la energía y la consolidación de una carrera que sigue ganando espacio entre las favoritas de la comunidad runner peruana.

Desde las primeras horas de la mañana, las calles de San Isidro y San Borja se llenaron de color, entusiasmo y espíritu deportivo con la participación de runners de distintas edades y niveles, quienes se dieron cita para ser parte de una experiencia que volvió a combinar organización, performance y una puesta en escena a la altura de una carrera de primer nivel.

La competencia reafirmó el posicionamiento de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio como una plataforma que impulsa el running y promueve un estilo de vida activo, saludable y conectado con la ciudad. Esta edición volvió a reunir a corredores de clubes, familias, atletas amateurs y runners experimentados, en una mañana en la que cada kilómetro se vivió con intensidad.

Como parte de los beneficios incluidos con la inscripción, los corredores accedieron a una suscripción digital gratuita de seis meses a El Comercio, reforzando el valor de la experiencia, incluso después del día de la competencia.

La organización agradece de manera especial a la Municipalidad de San Isidro y a la Municipalidad de San Borja por el respaldo, las gestiones y todas las facilidades brindadas para el desarrollo del evento. Su compromiso con el deporte y con la promoción de actividades que activan la ciudad fue fundamental para ofrecer una experiencia segura, ordenada y memorable para todos los participantes.

La carrera contó además con el valioso apoyo de sus marcas aliadas, entre ellas El Comercio, naming partner del evento, Porsche, vehículo oficial, así como Electrolight, Agua Loa, Garmin, RIMAC, Florida, Neira Café, La Roche-Posay, Sunglass Hut, Limalinen, LEN Fotografía, entre otras, que se sumaron a esta edición con activaciones y premios para los corredores.

Los más rápidos de la jornada

La competencia también tuvo grandes protagonistas en la élite, con una intensa disputa por el podio en ambas ramas. Los ganadores de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026 fueron:

Categoría femenina (preliminares)

Primer lugar: Jazmin Matos Ramirez (Junín) – 50:53

Segundo lugar: Zarita Suarez Nuñez (Junín)– 51:43

Tercer lugar: Luz Arias Mayhua (Cusco) – 52:52

Categoría masculina (preliminares)

Primer lugar: Edwar Marquez Huisa (Cusco) – 44:47

Segundo lugar: Jhon Atachagua Valverde (Pasco) – 44:50

Tercer lugar: Alejandro Alania Aira (Pasco) – 44:51

Los primeros lugares fueron reconocidos en la ceremonia de premiación realizada al cierre del evento, en la que recibieron premios entregados por New Balance y las marcas auspiciadoras de esta edición.

Una carrera que sigue creciendo

Con una propuesta que combina deporte, comunidad, experiencia de marca y una organización de alto nivel, la New Balance Lima 15K powered by El Comercio continúa consolidándose como una de las carreras más atractivas del circuito local. Más que una competencia, se ha convertido en un espacio donde convergen el rendimiento, la motivación personal y la celebración colectiva del running.

La meta se cruzó, pero la energía de esta edición deja claro que la historia de esta carrera sigue avanzando con fuerza.

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