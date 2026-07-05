Con gran éxito se desarrolló la esperada competición y aquí te compartimos todos los detalles del evento. (Foto: El Comercio)
Con gran éxito se desarrolló la esperada competición y aquí te compartimos todos los detalles del evento. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

En medio de gran expectativa, este domingo 5 de julio se realizó la segunda edición de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026, evento que reunió a más de tres mil entusiastas competidores, quienes desde minutos previos a las 6:00 a.m. se dieron cita al punto de encuentro para una concentración que estuvo plagada de entusiasmo y confraternidad en uno de los eventos que se ha convertido en el favorito de la comunidad running de nuestro país.

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