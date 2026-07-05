En medio de gran expectativa, este domingo 5 de julio se realizó la segunda edición de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026, evento que reunió a más de tres mil entusiastas competidores, quienes desde minutos previos a las 6:00 a.m. se dieron cita al punto de encuentro para una concentración que estuvo plagada de entusiasmo y confraternidad en uno de los eventos que se ha convertido en el favorito de la comunidad running de nuestro país.

La emoción de los corredores era evidente en cada paso que dieron durante la ruta oficial de la carrera, pero si bien el espíritu de la competición es hacer deporte y que sea a tu manera, como es la filosofía de la marca deportiva, hubo un ganador y un podio que a continuación compartimos por categoría.

Categoría masculina

Primer puesto: Edwar Rely Márquez Huisa.

Segundo puesto: Jhon Andrés Atachagua Valverde.

Tercer puesto: Alejandro Julio Alania Aira.

Categoría femenina

Primer puesto: Jazmín Matos Ramírez

Segundo puesto: Zarota Suárez Núnez.

Tercer puesto: Luz Lizandra Arias Mayhua.

Si deseas conocer la lista completa de participantes, con los tiempos alcanzados y categorías en competencia, te invitamos a revisar el siguiente LINK.

Cabe precisar que la carrera, según remarcó Ximena Durán Delgado, coordinadora de Marketing de New Balance, tiene como objetivo impulsar la cultura del running en Lima desde una mirada distinta, donde cada corredor encuentre su propio ritmo y forma de vivir la experiencia.

La 15K es ese punto intermedio perfecto: un reto alcanzable, pero lo suficientemente desafiante como para marcar un antes y un después.

¿Cuál fue la ruta de la competencia?

Los corredores iniciaron su recorrido en el Parque Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de San Isidro, para continuar por Av. Canaval y Moreyra, Óvalo José Quiñónez, Av. San Borja Sur, Pentagonito, Av. San Borja Norte, Av. Parque Norte, República de Panamá, Canaval y Moreyra, y regresar al Parque Cáceres.

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