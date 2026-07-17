Basta observar la línea de partida de una maratón para notar un accesorio cada vez más frecuente entre los corredores: las tiras nasales. Para algunos representan una ayuda para respirar mejor; para otros, una moda sin respaldo científico. ¿Qué dice realmente la evidencia?

Para entender cómo funcionan las tiras nasales es necesario empezar por su efecto mecánico. El médico cirujano Carlos Solís Sosa, especialista en medicina preventiva, explica que su objetivo no es aumentar la capacidad pulmonar, sino facilitar el paso del aire a través de la nariz.

“Tienen un componente adhesivo que actúa como un resorte, ampliando el ingreso de aire a través de la válvula nasal. Su función es disminuir la resistencia y aumentar el diámetro por donde entra el aire”, explica.

Respecto a su impacto en el rendimiento, el doctor Solís precisa que la evidencia científica aún no ha demostrado mejoras objetivas en la velocidad de carrera, aunque sí reconoce beneficios desde el punto de vista respiratorio.

“Ningún ensayo clínico ha demostrado que las tiras nasales mejoren el rendimiento en velocidad de los corredores. Lo que sí han demostrado es que pueden mejorar la sensación de ventilación u oxigenación. La capacidad máxima de consumo de oxígeno no cambia; lo que mejora es una percepción subjetiva”, manifiesta.

Esta explicación coincide con las consultas que recibe a diario Alejandro Pinedo, gerente de All Running Perú y experimentado corredor. Según comenta, la principal inquietud de quienes buscan este accesorio es saber si realmente funciona.

“Muchos corredores nos preguntan qué tan eficientes son las tiras. Nosotros les explicamos que su mayor efecto se observa en personas con desviación del tabique, congestión nasal estacional o crónica, ya que ayudan a levantar las fosas nasales y permiten un mayor ingreso de aire”, comenta.

¿En qué corredores pueden marcar una diferencia?

Aunque cualquier corredor puede utilizar las tiras nasales, su efecto no es el mismo para todos. Según explica el profesional de la salud, existen determinados perfiles en los que este accesorio puede ofrecer mayores beneficios.

“Las tiras nasales tienen mayor beneficio en corredores recreativos o intermedios porque en ellos la sensación de respirar mejor influye bastante. Además, son especialmente recomendables para personas con congestión nasal, rinitis alérgica o tabique desviado, ya que disminuyen la resistencia al paso del aire y mejoran la sensación de ventilación”, señala el médico Solís.

Para algunos corredores, las tiras nasales representan una ayuda para respirar mejor. (Foto: Shutterstock)

Una percepción similar comparte la fondista peruana Sheyla Eulogio Paucar, quien llegó a utilizarlas durante algunos entrenamientos. Si bien reconoce que le ayudaron a respirar con mayor comodidad, considera que actualmente no las necesita debido a su adaptación fisiológica a la altura. No obstante, cree que pueden convertirse en un buen complemento para corredores que provienen de zonas bajas o que todavía no han desarrollado esa adaptación respiratoria.

“Sí llegué a usarlas en algunos entrenamientos y me di cuenta de que ayudan bastante en cuanto a la respiración. Pero como ya estoy adaptada a la altura, no las necesito. Para atletas que vienen de zonas bajas sí pueden ser un plus para manejar mejor la respiración durante sus carreras”, sostuvo.

Cómo elegirlas y utilizarlas correctamente

Además del efecto que puedan generar, elegir una tira adecuada y utilizarla correctamente también influye en la experiencia del corredor. Según Pinedo, hoy existen diferentes opciones en el mercado y no todas están diseñadas para el mismo uso.

“Hay modelos de talla única y otros por tallas. También cambia el tipo de adhesivo, algo importante para quienes tienen piel sensible. Lo ideal es escoger tiras diseñadas para deporte, porque son más flexibles y resisten mejor el sudor que las versiones pensadas para dormir”, indica.

Respecto a su colocación, recomienda aplicarlas pocos minutos antes de iniciar el entrenamiento, siempre con la nariz limpia y seca, ubicándolas correctamente sobre el puente nasal, justo encima de las fosas.

“La mayoría de fabricantes recomiendan no utilizarlas por más de doce horas seguidas para evitar irritaciones. Además, son de un solo uso”, agrega.

Respirar bien va mucho más allá de una tira nasal

Para el médico Solís, por encima de cualquier accesorio, los corredores deben aprender a respirar correctamente, ya que ese sigue siendo el principal factor para optimizar la ventilación durante el esfuerzo.

“Los corredores deben trabajar principalmente la respiración diafragmática. El diafragma es el músculo responsable del 90 al 95% de la inspiración y es fundamental aprender a utilizarlo. También es recomendable sincronizar la respiración con la zancada, mediante ritmos como 3:2 o 2:2, es decir, dos o tres pasos para inspirar y dos pasos para espirar”, puntualizó.

El especialista remarca que desarrollar una buena técnica respiratoria tendrá un impacto mucho mayor en el desempeño que depender únicamente de cualquier accesorio.

¿Vale la pena usarlas?

La evidencia científica y la experiencia de quienes las utilizan apuntan hacia una misma conclusión: las tiras nasales no son un accesorio milagroso ni sustituyen una buena preparación, pero sí pueden convertirse en una herramienta útil para determinados corredores.

Su mayor beneficio aparece en personas con congestión nasal, rinitis alérgica o tabique desviado, así como en corredores recreativos o intermedios que buscan mejorar su sensación de ventilación durante el esfuerzo. En atletas con una adaptación respiratoria muy desarrollada, su efecto puede ser menos perceptible.

Al final, tanto la evidencia científica como la experiencia de los corredores apuntan en la misma dirección: el entrenamiento sigue siendo el principal determinante del rendimiento. Las tiras nasales pueden sumar, especialmente en quienes presentan dificultades respiratorias o buscan una mayor sensación de confort al correr.