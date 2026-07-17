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Resumen

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Las tiras nasales han ganado espacio en el running. Aunque no sustituyen el entrenamiento respiratorio, pueden convertirse en un apoyo para mejorar la sensación de ventilación en determinados casos. (Foto: Shutterstock)
Las tiras nasales han ganado espacio en el running. Aunque no sustituyen el entrenamiento respiratorio, pueden convertirse en un apoyo para mejorar la sensación de ventilación en determinados casos. (Foto: Shutterstock)
Por Diego Ballón

Basta observar la línea de partida de una maratón para notar un accesorio cada vez más frecuente entre los corredores: las tiras nasales. Para algunos representan una ayuda para respirar mejor; para otros, una moda sin respaldo científico. ¿Qué dice realmente la evidencia?