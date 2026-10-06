La selección peruana cerró la fecha FIFA con otra derrota, esta vez ante Colombia. Mano Menezes analizó el desempeño y reconoció que algunos errores puntuales volvieron a costarle caro.“El partido de hoy repitió lo sucedido en otros dos partidos ante Estados Unidos y México. Hoy, durante 50 minutos, estuvimos bien”, explicó Menezes tras el compromiso.El entrenador brasileño atribuyó parte del bajón al desgaste físico y las modificaciones. “Cuando cambiamos los jugadores que entraron, no lo hicieron bien”, manifestó sobre los cambios realizados durante el encuentro.Menezes también señaló la acción que originó el tanto colombiano. “Perdimos un balón en salida, no logramos rechazar el balón”, sostuvo, aunque destacó el rendimiento defensivo mostrado por Perú.“Fue un partido muy bien jugado, no permitimos muchas jugadas de peligro para Colombia. Tenemos cosas positivas allí”, afirmó el técnico, valorando especialmente la actuación durante el primer tiempo.Pensando en los próximos compromisos, Menezes pidió buscar triunfos para recuperar confianza. “Tenemos que ir escogiendo rivales que nos permitan conseguir victorias, es algo que necesita el grupo”, sentenció el entrenador.

La selección peruana cerró la fecha FIFA con otra derrota, esta vez ante Colombia. Mano Menezes analizó el desempeño y reconoció que algunos errores puntuales volvieron a costarle caro.“El partido de hoy repitió lo sucedido en otros dos partidos ante Estados Unidos y México. Hoy, durante 50 minutos, estuvimos bien”, explicó Menezes tras el compromiso.El entrenador brasileño atribuyó parte del bajón al desgaste físico y las modificaciones. “Cuando cambiamos los jugadores que entraron, no lo hicieron bien”, manifestó sobre los cambios realizados durante el encuentro.Menezes también señaló la acción que originó el tanto colombiano. “Perdimos un balón en salida, no logramos rechazar el balón”, sostuvo, aunque destacó el rendimiento defensivo mostrado por Perú.“Fue un partido muy bien jugado, no permitimos muchas jugadas de peligro para Colombia. Tenemos cosas positivas allí”, afirmó el técnico, valorando especialmente la actuación durante el primer tiempo.Pensando en los próximos compromisos, Menezes pidió buscar triunfos para recuperar confianza. “Tenemos que ir escogiendo rivales que nos permitan conseguir victorias, es algo que necesita el grupo”, sentenció el entrenador.