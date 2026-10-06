Miguel Araujo pasó de la ilusión de ingresar al campo a la frustración de dejarlo en apenas dos minutos. El defensor peruano fue expulsado a los 65 minutos del amistoso ante Colombia en Miami, luego de cometer una falta contra Camilo Durán, quien se iba solo hacia el arco defendido por Pedro Gallese.

Araujo había ingresado a los 63 minutos en reemplazo de Renzo Garcés y apenas tuvo tiempo para intervenir en el partido. El central recibió un pase de Erick Noriega cuando era el último hombre de la defensa peruana y, en lugar de despejar o buscar una salida segura, intentó driblear a Durán. Sin embargo, perdió la posesión y terminó derribando al atacante colombiano fuera del área.

El árbitro no dudó y le mostró la tarjeta roja directa por cortar una ocasión manifiesta de gol. Así, Araujo dejó a Perú con diez jugadores cuando la ‘Bicolor’ ya perdía 1-0 ante Colombia. Una acción desafortunada que complicó todavía más al equipo dirigido por Mano Menezes en el cierre de su gira por Norteamérica.

🚨 EXPULSADO Miguel Araujo 🇵🇪 tras estar dos minutos en la cancha | El defensor peruano se equivoca y hace la falta para no ocasionar una de peligro en contra. Pésimo el defensor de Sporting Cristal en esta fecha FIFA. Araujo OUT por Dios. https://t.co/giEtIxTk9V — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 7, 2026

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