Miguel Araujo se fue expulsado tras cometer un error garrafal en salida.
Miguel Araujo se fue expulsado tras cometer un error garrafal en salida.
Por Redacción EC

Miguel Araujo pasó de la ilusión de ingresar al campo a la frustración de dejarlo en apenas dos minutos. El defensor peruano fue expulsado a los 65 minutos del amistoso ante Colombia en Miami, luego de cometer una falta contra Camilo Durán, quien se iba solo hacia el arco defendido por Pedro Gallese.

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