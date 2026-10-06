Perú y Colombia se enfrentan este martes en Miami por el último amistoso de la ‘Bicolor’ en su gira por Norteamérica. Cuando apenas habían transcurrido 11 minutos, Piero Magallanes tuvo en sus pies la primera gran ocasión del equipo de Mano Menezes.
Perú y Colombia se enfrentan este martes en Miami por el último amistoso de la ‘Bicolor’ en su gira por Norteamérica. Cuando apenas habían transcurrido 11 minutos, Piero Magallanes tuvo en sus pies la primera gran ocasión del equipo de Mano Menezes.
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