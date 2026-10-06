Piero Magallanes estuvo cerca de poner el 1-0 de Perú ante Colombia.
Piero Magallanes estuvo cerca de poner el 1-0 de Perú ante Colombia.
Por Redacción EC

Perú y Colombia se enfrentan este martes en Miami por el último amistoso de la ‘Bicolor’ en su gira por Norteamérica. Cuando apenas habían transcurrido 11 minutos, Piero Magallanes tuvo en sus pies la primera gran ocasión del equipo de Mano Menezes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.