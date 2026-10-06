Perú y Colombia se enfrentan este martes en Miami por el último amistoso de la ‘Bicolor’ en su gira por Norteamérica. Cuando apenas habían transcurrido 11 minutos, Piero Magallanes tuvo en sus pies la primera gran ocasión del equipo de Mano Menezes.

El atacante apareció dentro del área en posición de ‘9’ para conectar un centro rasante de Adrián Ugarriza. Magallanes llegó para definir, pero su remate pasó a centímetros del arco colombiano. ¡Uff! El delantero estuvo muy cerca de abrir el marcador en el NU Stadium.

Este es el cuarto y último amistoso de Perú durante su gira por Norteamérica. La selección peruana perdió 4-1 ante Estados Unidos, empató 1-1 frente a México y cayó 2-0 contra Canadá antes de este encuentro ante Colombia.