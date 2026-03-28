Adrián Quiroz, volante de la selección peruana, expresó su alegría tras su debut con la Bicolor en el amistoso ante Senegal. El futbolista se mostró agradecido por la oportunidad y contó detalles de lo que conversó con Mano Menezes antes de su ingreso.

"Estoy agradecido con Dios por este momento. Obviamente queríamos obtener un triunfo, sabíamos que era un rival duro, último campeón de África, pero feliz de poder debutar y agradecer a todos los compañeros y cuerpo técnico por la confianza”, le contó a Depor.

Segundos antes de su ingreso, Quiroz reveló que Menezes le pidió entrar con confianza y hacer lo que sabe. “El profesor me dijo que juegue como lo estoy haciendo en el club, y que analice las jugadas, que piense rápido, porque ellos presionan mucho”, comentó.

Quiroz entró bien al partido e incluso pudo una chance clara de anotar casi al final del partido, pero su remate pegó en el palo. “Yo iba picando y vi al arquero un poco salido, entonces no dudé en pegarle de primera. Mérito del arquero que llegó a sacar ese tiro”, apuntó.

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