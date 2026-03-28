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Adrián Quiroz tras su debut con la selección peruana: “El profesor me dijo que entre con confianza”. (Foto: ITEA Sports)
Adrián Quiroz tras su debut con la selección peruana: “El profesor me dijo que entre con confianza”. (Foto: ITEA Sports)
Por Redacción EC

Adrián Quiroz, volante de la selección peruana, expresó su alegría tras su debut con la Bicolor en el amistoso ante Senegal. El futbolista se mostró agradecido por la oportunidad y contó detalles de lo que conversó con Mano Menezes antes de su ingreso.

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