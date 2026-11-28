España e Italia se volverán a enfrentar este domingo 29 de noviembre en la final de la Copa Davis en Bolonia, un enfrentamiento que cambia de protagonistas respecto a un año anterior, con la excepción de Flavio Cobolli, y en la que los españoles buscan revancha, esta vez con Carlos Alcaraz.

El equipo español liderado por David Ferrer llega tras vencer en cuartos de final a Austria y en semifinales a Gran Bretaña, los dos en dos partidos, mientras que Italia afronta la final tras sufrir contra Corea del Sur y contra República Checa en tres encuentros.

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En la edición pasada, sin Alcaraz y sin Jannik Sinner, el combinado transalpino venció en dos partidos.

Si el partido se va a dobles, España podría salir con Marcel Granollers y Pedro Martínez, o, en su defecto, con Alcaraz, y los italianos con el doblista Andrea Vavassori y Musetti o Matteo Berrettini.

Ambas selecciones se enfrentaron en catorce ocasiones, con un balance de ocho victorias para los italianos y seis para los españoles.