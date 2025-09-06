¡Grito de victoria! Ignacio Buse alzó el trofeo del Challenger de Sevilla tras vencer a Genaro Olivieri 2-1, con los siguientes parciales: 6-3, 3-6 y 6-3.

De esta manera, la primera raqueta nacional consiguió el segundo título de su carrera.

Buse ya ganó un torneo Challenger en Heilbronn, Alemania, el pasado mes de junio, tras vencer al neerlandés Guy Den Ouden por 7-5 y 7-5.

Ahora, llegará a Perú para la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Portugal, que se jugará desde el 12 de setiembre.

El mejor tenista peruano del momento conquistó España, y nada menos que para llevarse su segunda copa ATP, el Challenger 125 de Sevilla. Ignacio Buse (puesto 133) consiguió su título más importante tras superar al argentino Genaro Alberto Olivieri por 2 sets a 1 (6-3, 3-6 y 6-3). pic.twitter.com/XOhWAmPh2g — ipdperu (@ipdperu) September 6, 2025

**********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.