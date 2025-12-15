Ignacio Buse se prepara para participar en la fase de clasificación del Australian Open 2026; no obstante, comunicó en sus redes de una lesión.

“Quiero comunicarles que he sufrido una lesión que me ha obligado a detener la pretemporada y ajustar la planificación prevista”, indicó.

“No es una situación sencilla, pero junto con mi equipo médico y de trabajo estamos centrados al cien por cien en la recuperación, siguiendo el proceso con calma y responsabilidad. El objetivo es volver a competir en enero, aunque por: el momento iremos evaluando la evolución semana a semana”, continuó.

Además, agradeció a los que están pendientes de su salud, y renovó su compromiso de dar su mayor esfuerzo por su país.

“Agradezco de corazón todos los mensajes de apoyo y el cariño recibido. Seguiré trabajando con la máxima ilusión para regresar lo antes posible y en las mejores condicione”, finalizó.