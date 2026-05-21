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Nicolás Baena avanza a cuartos de final del J500 de Milán tras vencer al 18 del ranking junior. (Foto: ATP)
Nicolás Baena avanza a cuartos de final del J500 de Milán tras vencer al 18 del ranking junior. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

Nicolás Baena sigue dando pasos importantes en el circuito juvenil. El peruano de 18 años clasificó a los cuartos de final del J500 de Milán, también conocido como Trofeo Bonfiglio, tras imponerse al uzbeko Nikita Belozertsev, actual número 18 del ranking ITF junior.

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