Nicolás Baena sigue dando pasos importantes en el circuito juvenil. El peruano de 18 años clasificó a los cuartos de final del J500 de Milán, también conocido como Trofeo Bonfiglio, tras imponerse al uzbeko Nikita Belozertsev, actual número 18 del ranking ITF junior.

Baena se quedó con el partido por 6-4 y 5-2, resultado que se cerró tras el retiro de su rival en el segundo set. Con este triunfo, el peruano confirmó su buen momento y se metió entre los ocho mejores de uno de los torneos más prestigiosos del calendario junior.

El actual número 19 del ranking ITF es además el único sudamericano que sigue en competencia en el cuadro masculino. De esta manera, emuló lo conseguido por Ignacio Buse en 2021 y Gonzalo Bueno en 2022, quienes también alcanzaron esta instancia en Milán.

Ahora, Baena tendrá un reto aún mayor cuando enfrente al británico Jamie Mackenzie, número 5 del ranking junior, en busca de un lugar en semifinales. El peruano, además, ya tiene en la mira Roland Garros Junior, certamen que arrancará a fines de mayo.

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