Durante años, el tenis peruano vivió atrapado entre la nostalgia y la espera. Espera por otro nombre capaz de colarse entre gigantes, de llenar madrugadas, de volver a poner una bandera peruana en las pantallas del mundo. Y entonces apareció Ignacio Buse. En Hamburgo, mientras la arcilla europea lo abraza y el circuito empieza a mirarlo distinto, el Perú vuelve a sentirse parte de algo grande cuando ve levantar con solvencia su primer título de ATP y colocarse en el puesto 31 de la élite mundial del tenis.

Pablo Arraya, quien alcanzara el top 29 en 1984, es además uno de los pocos privilegiados que vivió desde primera fila toda la semana de Buse en Hamburgo, y que este sábado se coronó con su primer título de ATP, tras vencer al estadounidense Tommy Paul en la final. Por eso conversamos con el excapitán del equipo de Copa Davis y leyenda del deporte blanco para entender mejor el despegue acelerado de Buse con 22 años y las razones de que atraviese un increíble presente.

¿Cuáles son sus sensaciones hoy viendo a Nacho competir a tan alto nivel?

Es una suerte estar aquí en este momento porque Nacho está jugando el mejor tenis de su vida. Se le ve completamente centrado, con una madurez tenística increíble y, sobre todo, muy fresco físicamente. Y creo que esa frescura física nos puede ayudar mucho.

Usted que lo ha acompañado muy de cerca, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente al ver su calma y madurez mental?

Lo veo muy profesional desde hace tiempo, pero lo que más me sorprende es el equipo exigente que tiene atrás; hacen que esté al 100% no solo en la cancha, sino en el gimnasio, con la comida y los descansos. Ya no tiene “lagunas mentales” porque está acostumbrado a estar a tope incluso cuando las cosas se complican. Físicamente, hace unas semanas pensaba que le faltaba biotipo para aguantar a estos “monstruos”, como le pasó contra Fils en Madrid o Tiafoe en Roma, pero en las últimas tres semanas se ha puesto fuertísimo, las piernas le han crecido y su talento ahora tiene una claridad sin altibajos.

Estamos hablando de un deportista de élite que cuida hasta el mínimo detalle, ¿verdad? A pesar de las molestias que tuvo en el pie hace unas semanas…

Exacto. El gran problema actual para un tenista profesional es el calendario. Un día juega la final en Hamburgo y en 48 horas podría estar jugando a cinco sets contra un top 10 como Rublev en Roland Garros. Es un desgaste enorme que puede causar lesiones, como le pasó a Varillas en su momento, pero Buse está preparado y sigue trabajando para mejorar aún más. Su profesionalismo es gratamente sorprendente.

Técnicamente, ¿qué herramientas lo están haciendo tan competitivo en el circuito mayor?

Siempre tuvo facilidad de golpes y una izquierda constante, pero ahora ha sumado una anticipación explosiva. Si anticipa una milésima de segundo, toma una postura agresiva y comanda el punto con valentía. Ha mejorado mucho la derecha, no deja caer la pelota y se tira encima del rival enseguida. Además, tiene mucha facilidad y buen toque cuando sube a la red.

La batalla de Hamburgo: así fue la consagración de Ignacio Buse en el ATP 500. / picture alliance

Buse sigue escalando en el ránking ATP, es el más alto para un peruano en casi dos décadas (Luego de la entrevista llegará al puesto 31). ¿Qué significa esto para el país?

Es un renacimiento. Lo vamos a ver en las pantallas del mundo los próximos 10 o 12 años. Es un gran ejemplo de deportista, con mucha aura y muy accesible; un embajador increíble. Para mí, tenísticamente es lo mejor que he visto en un peruano. Ya es el cuarto mejor de nuestra historia y está a nada de pasar a Lucho Horna y a mí también; sería increíble.

¿Diría que es el jugador peruano más completo que hemos tenido?

Sí, es el tenista más completo porque entrena desde los 12 años con información científica. En mi época no teníamos este nivel de comunicación. Hoy él es como un carro de Fórmula 1: tiene preparador físico, fisio, entrenador y psicólogo viajando con él para que compita al 100% contra los mejores. Estar entre los 30-40 mejores del mundo en cualquier cosa te hace un superdotado.

¿Lo ve terminando el año en el Top 20 o Top 10?

Es difícil dar un número por factores como las lesiones, especialmente a los 21 o 22 años cuando el cuerpo aún se compensa. Pero lo he visto jugar pasajes de partidos como uno de los mejores del mundo. No le pongo techo, pero sí aseguro que lo veremos en finales y partidos emocionantes por la próxima década.

¿Cuánto influye haber entrenado con Djokovic este año?

Todo suma. Él estaba emocionadísimo, solo quería terminar para tomarse la foto. Incluso Djokovic le dijo que quiere venir al Perú. Nacho está viviendo sus sueños; entrar al estadio de Hamburgo, verlo lleno, que aplaudan su nombre y el de su país, y ver camisetas peruanas en la tribuna es increíble. Él es muy agradecido y comparte esa alegría con la gente.

El segundo en la lista es Pablo Arraya, con 176 victorias, y 1 título, en Burdeos 1983.y fue finalista en 4 torneos ATP, además fue semifinalista del Master 1000 de Roma en 1982 y llegó a cuartos de final en ese mismo torneo en 1984. Llegó a estar en el puesto número 29 del ranking ATP el 13 de agosto de 1984 y su mejor puesto en dobles fue el número 85.

Como histórico del tenis, ¿hace cuánto no se emocionaba así con un compatriota?

He tenido suerte. Vi a Jaime Yzaga ganarle a números uno, estuve en el momento cumbre de Varillas, pero lo de Buse es una afirmación que esperábamos. No pensé que llegaría tan rápido. Mucha gente ya lo ve mucho más alto que el puesto 30 del mundo. Se ha vuelto un referente mundial para el Perú, al nivel de lo que fueron Sofía Mulanovich o Francisco Boza en su momento.

Tiene una formación completa, íntegra para ser un top más allá de la cancha…

Es un caballero y un excelente embajador. Yo creo en el karma; él comparte su felicidad y eso le va a volver. En Hamburgo me crucé con peruanos que estaban radiantes de felicidad por tener a un compatriota en uno de los torneos más grandes del mundo.

¿Cómo lo ven los especialistas internacionales ahora?

Ya se hablaba de él tras ganarle a la promesa brasileña Fonseca. Pero ahora, para Roland Garros, lo ven como uno de los “jugadores más peligrosos” entre los que no son cabezas de serie. Anda como un “tiburón” en el cuadro y le puede ganar a casi cualquiera.

Cuéntenos cómo fue su día a día en Hamburgo. ¿Cómo es era su rutina para mantenerse sereno?

Está en una burbuja de profesionalismo. No sale a ningún lado, come en el mismo restaurante, se despierta a la misma hora y entrena todo el día. Mantiene sus cábalas y rutinas para conservar las sensaciones de los días anteriores. Está 100% metido en cumplir su sueño. Ese entrenamiento constante le da la fuerza mental para entender lo que su cuerpo necesita y mantener la cabeza despejada.

¿Qué impacto tiene esto en los jóvenes que vienen atrás?

Influye muchísimo en la federación, en los clubes y academias. Todos están más informados sobre lo que implica ser un deportista de élite. Hoy tenemos al mejor peruano de 17 años compitiendo en Italia y a la mejor jugadora universitaria en Estados Unidos. Es un gran momento porque todos están remando para el mismo lado, sin celos y con más profesionalismo.

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La batalla de Hamburgo: así fue la consagración de Ignacio Buse en el ATP 500.

¿Algún consejo que suela darle a Nacho en sus conversaciones?

Él la tiene clarísima. Yo más que consejos, le demuestro mi admiración. A diferencia de cuando yo era chico, donde siempre te decían que te faltaba algo, yo trato de alimentar su aura y que sepa la satisfacción tan grande que nos está dando a todos.

¿Cómo es ver partido a partido su progreso y mejora en competencia?

Se sufre mucho viéndolo jugar en vivo. Pero lo bueno es que después de Hamburgo vienen Roland Garros y Wimbledon. Lo vamos a pasar muy bien todos los peruanos.

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