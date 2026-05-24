Por José Antonio Bragayrac

Durante años, el tenis peruano vivió atrapado entre la nostalgia y la espera. Espera por otro nombre capaz de colarse entre gigantes, de llenar madrugadas, de volver a poner una bandera peruana en las pantallas del mundo. Y entonces apareció Ignacio Buse. En Hamburgo, mientras la arcilla europea lo abraza y el circuito empieza a mirarlo distinto, el Perú vuelve a sentirse parte de algo grande cuando ve levantar con solvencia su primer título de ATP y colocarse en el puesto 31 de la élite mundial del tenis.

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