La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa su camino con la sexta fecha de la Fase 1. Luego de cinco jornadas de intensidad, los 12 equipos participantes volverán a la cancha este fin de semana con el objetivo de sumar puntos en la lucha por el título nacional.

Todos los partidos se disputarán en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes y podrán verse en vivo por Latina Televisión, a través de su señal abierta. Los aficionados también tendrán la opción de seguir los encuentros mediante la página web y la aplicación del canal. Asimismo, la transmisión estará disponible en el canal de Facebook de la Liga Peruana de Vóley y en el canal de YouTube de la Federación Peruana de Vóley.

La sexta jornada será una nueva oportunidad para que los principales aspirantes al campeonato consoliden su arranque. Alianza Lima tendrá una exigente prueba ante Atenea, mientras que Universitario enfrentará a Circolo y San Martín a. Olva Latino. Con seis partidos programados, la competencia empieza a tomar ritmo en una temporada que reúne a 12 equipos y que promete una intensa disputa por el título.

Fixture Fecha 6

Sábado 21 de noviembre

2:45 p.m. | Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta

5:00 p.m. | Deportivo Soan vs Regatas Lima

7:00 p.m. | Circolo vs Universitario

Domingo 2 de noviembre

2:15 p.m. | Géminis vs Perú Sub 19

4:30 p.m. | San Martín vs Olva Latino

6:30 p.m. | Alianza Lima vs Atenea

Tabla Liga Peruana de Vóley 2026