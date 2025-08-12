Concierto Anuel AA. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Tras el rotundo éxito de su última visita, Anuel AA, ícono global del trap y reguetón, confirma su regreso a Lima para un concierto imperdible el 17 de octubre de 2025 en Costa 21 (San Miguel).

Conocido por sus innumerables éxitos que han dominado las listas de popularidad a nivel mundial, el afamado artista puertorriqueño ofrecerá un espectáculo cargado de la energía y el carisma que lo caracterizan.

Temas como China, Secreto, Ella Quiere Beber, Hasta Que Dios Diga y Amanece son solo algunos de los hits que harán vibrar al público peruano.

El Club El Comercio tiene una para el concierto.

Para disfrutar de este descuento, los suscriptores deberán ingresar al link del evento, seleccionar la tarifa Club El Comercio y digitar su DNI para hacer la compra.

Este show en Costa 21 será una experiencia única para todos sus seguidores, quienes podrán vivir en vivo la fuerza de su música y corear cada uno de sus éxitos.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del . Accede a beneficios exclusivos en muchas actividades diversas.

