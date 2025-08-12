Tras el rotundo éxito de su última visita, Anuel AA, ícono global del trap y reguetón, confirma su regreso a Lima para un concierto imperdible el 17 de octubre de 2025 en Costa 21 (San Miguel).

Conocido por sus innumerables éxitos que han dominado las listas de popularidad a nivel mundial, el afamado artista puertorriqueño ofrecerá un espectáculo cargado de la energía y el carisma que lo caracterizan.

Temas como China, Secreto, Ella Quiere Beber, Hasta Que Dios Diga y Amanece son solo algunos de los hits que harán vibrar al público peruano.

El Club El Comercio tiene una promoción exclusiva del 20% de descuento para el concierto.

Para disfrutar de este descuento, los suscriptores deberán ingresar al link del evento, seleccionar la tarifa Club El Comercio y digitar su DNI para hacer la compra.

Este show en Costa 21 será una experiencia única para todos sus seguidores, quienes podrán vivir en vivo la fuerza de su música y corear cada uno de sus éxitos.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos en muchas actividades diversas.