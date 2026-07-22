Adal Ramones volverá a encontrarse con el público peruano el próximo 1 de agosto para presentar “Viajando sin maleta”, un espectáculo de stand-up en el que combina anécdotas personales, humor y reflexiones sobre las situaciones cotidianas de la vida. La cita será en el Teatro Canout, en Miraflores.

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Con el estilo cercano e irreverente que lo caracteriza, Ramones llevará al escenario un monólogo donde las experiencias personales se transforman en historias cargadas de humor. La noche contará además con la participación del comediante peruano Max Santivañez, quien abrirá el espectáculo.

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