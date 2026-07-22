(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Adal Ramones volverá a encontrarse con el público peruano el próximo 1 de agosto para presentar “Viajando sin maleta”, un espectáculo de stand-up en el que combina anécdotas personales, humor y reflexiones sobre las situaciones cotidianas de la vida. La cita será en el Teatro Canout, en Miraflores.

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