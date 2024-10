Este 15 y 16 de noviembre el Perú se convertirá en sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Nuestro país no es ajeno a la organización del evento pues en el 2008, durante el gobierno de Alan García, y en el 2016, en el primer año de mandato de Pedro Pablo Kuczynski, también albergamos a los representantes de las 21 economías que conforman esta alianza, las cuales representan más del 50% del comercio mundial.

El foro APEC es una ventana para sentar las bases de acuerdos binacionales, pero también fomenta la inversión y el movimiento económico en sectores como el turismo. El 2008, la Cámara Nacional de Turismo advirtió una ocupación del 90 % en los hoteles 5 estrellas; además se proyectaron inversiones en el sector de US$ 5.000millones hasta el 2013.

Un cálculo de la consultora Maxime reveló un flujo de inversión extranjera directa (IED) para el 2009 de US$ 10.150 millones y de US$ 12.700 millones en el 2010, gracias al impacto de APEC. Todo, además, en un escenario moderado, pues en uno optimista las cifras llegaban a los US$ 12.500 millones el 2009 y a los US$ 17.500 millones al 2010.

Tratados de Libre Comercio

Los resultados del encuentro fueron de gran importancia, porque en el APEC 2008 se concluyeron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con China y una operación de financiamiento de Chinalco para la explotación del yacimiento de Toromocho por US$ 2.200 millones.

Pr otro lado, se sentaron las bases para la entrada en vigencia de 6 acuerdos comerciales con países miembros, entre ellos cuatro Tratados de Libre Comercio (TLC): Estados Unidos, Canadá, China y Singapur. Además, se firmaron acuerdos con Chile y Tailandia. Las importaciones peruanas a todas estas naciones sumaban al 2007 alrededor de US$ 3,5 mil millones.

Una reunión importante durante este evento fue la del presidente Alan García con su entonces homólogo estadounidense George Bush, un hito necesario para fijar la entrada en vigencia del TLC entre ambos países al año siguiente (1 de febrero del 2009).

La organización del APEC le valió una condecoración con la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz al primer vicepresidente y congresista Luis Giampietri Rojas, quien presidió la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel (CAEN), que tuvo a su cargo planificar y ejecutar los encuentros de la cumbre. En tanto, la aprobación del presidente Alan García, quien hasta se animó a dar un discurso en chino durante la cumbre, fue de 72,7 % según la encuesta de la consultora Idice.

El APEC del 2008 sentó las bases en la relación con las 21 economías participantes, tal es así que, para el 2016, cuando asumimos la organización nuevamente, Comex Perú informaba que el comercio del Perú con este bloque de naciones creció entre el 2011 y el 2015 en más de seis veces, y las inversiones extranjeras directas (IED) se triplicaron en el mismo periodo. En tanto, Según la Comisión de Alto Nivel APEC 2016, el Perú recibió más de US$8.000 millones en inversiones de las economías del bloque después del 2008.

APEC 2016

En el 2016, el Perú era gobernado por Pedro Pablo Kuczynski, quien abrió el evento con un discurso que resaltaba el libre mercado. “El comercio mundial tiene que crecer y el proteccionismo tiene que ser derrotado”, afirmaba aquel año el mandatario quien fue aplaudido por el sector empresarial.

El mismo día, el presidente saludaba al exmandatario Alan García, invitado especial, y daba la bienvenida a Marck Zukerberg, fundador de Facebook; aunque este último no fue el único asistente importante. Gracias a la cumbre, el Perú recibió por primera vez a Barack Obama, quien se encontraba en su última gira antes de cederle la presidencia al electo Donald Trump; también llegó el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino, Xi Jinping.

Kuczynski tuvo una reunión con Putin para incrementar el intercambio comercial en los siguientes años a US$ 1.000 millones, pues al 2015 este solo alcanzaba los US$415 millones. En tanto, Obama se concentró en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), tema importante teniendo en cuenta que su sucesor Donald Trump ya amenazaba con sacar a su país de este convenio.

Además, el gobernante chino Xi Jinping anunciaba su intención por seguir posicionándose en el mundo como socio comercial a través de inversiones, que hasta el 2021 alcanzaban los US$ 75.000 millones. Además, se registraba un movimiento de 700 millones de turistas, y una demanda de billones de dólares en importaciones. Con Perú firmó un plan de acción intergubernamental para la cooperación 2016-2021.

De otro lado, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyro, sostuvo reuniones con su similar de Indonesia, Enggartiasto Lukita, para culminar el Estudio Conjunto de Factibilidad entre ambos países, lo que permitió la negociación de un acuerdo comercial para elevar las exportaciones peruanas al mencionado país hasta 20%.

El tema de género también fue incluido en la agenda y resaltado por varias líderes y autoridades, incluyendo a Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) en ese momento. De parte nuestra, se impulsaron tópicos como la interconexión de los países, la integración de las pymes a las cadenas de valor globales, y su internacionalización.