El jefe de la Oficina Nacional Previsional (ONP), Víctorhugo Montoya Chávez, aseguró que el dictamen aprobado por el Congreso de la República para la devolución de aportes del sistema nacional de pensiones es técnicamente “inviable” y se volvería “inejecutable”.

En RPP Noticias señaló que la norma tiene vicios de inconstitucionalidad porque vulnera los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política, referidos al derecho a recibir una pensión de jubilación.

“La gente va a tener una expectativa que no podrá satisfacer. No hay dinero porque operativamente la institución no está preparada para resolver esta problemática. La norma es claramente inviable. No hay dinero que devolver, por tanto la norma se volvería inejecutable”, expresó.

“La norma adolece de varios vicios de inconstitucionalidad, no solo en el artículo 12. El artículo 11 asegura a las personas a ahorrar para tener asegurada una pensión en su vejez. El artículo 10 señala la lógica de solidaridad a través de un modelo de seguridad social. Además, los fondos tienen que estar debidamente custodiados para cumplir este fin constitucional, que es asegurar la pensión de las personas”, añadió.

Refirió que la norma adolece de las fuentes de financiamiento y no dice cómo se van a sufragar esos costos, estimados en 15 mil millones de soles. “Lo más probable es que se busque plata del tesoro, que tendrá que asignar dinero para poderlo pagar, que es la única alternativa viable”, acotó.

Montoya Chávez recordó que hizo una exposición de la situación de la ONP ante la Comisión de Economía del Congreso, que fue el único grupo de trabajo que les solicitó una opinión técnica sobre la devolución de aportes.

“Los proyectos tenían un doble objetivo entre sí contradictorios: aliviar a las familias de las necesidades y que tenga una disponibilidad de dinero –que no existe en la actualidad porque no existe un fondo específico–, y la segunda que mencionaban mucho eran las injusticias que existen en el sistema nacional de pensiones”, manifestó.

En ese sentido, el jefe de la ONP precisó que el Fondo Consolidado de Reserva asciende a S/20 mil millones, monto regulado por el artículo 12 de la Constitución para casos de contingencia y que no puede usarse para otros fines, como plantearon desde el Parlamento.

“Solo puede usarse para fines previsionales y no puede considerarse válido e inconstitucionalmente viable sacar plata de esos fondos para hacer una devolución que no es un modelo previsional”, advirtió.

Finalmente, Montoya Chávez informó que desde la ONP se viene trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una propuesta de reforma integrada de pensiones, para lo cual se analizan modelos de diversos países, a fin de presentarlo al Congreso de la República.