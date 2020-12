Conforme a los criterios de Saber más

El COVID-19 no hizo distinciones cuando puso en jaque al mundo. Así como ha golpeado la economía de las personas de a pie, también lo hizo con los negocios de todo tamaño. Por supuesto, las boutiques de lujo no estuvieron exentas. Tras los nuevos retos que supuso la pandemia para las grandes marcas-algunas tuvieron que cerrar tiendas temporal o de manera definitiva- la marca Cartier ha optado por acelerar su presencia digital, esta vez en Latinoamérica y el Caribe. Perú, donde no tiene una boutique física, también está en el mapa de la compañía francesa de artículos de lujo, por lo que acaban de lanzar su tienda virtual a la espera de conquistar este mercado.

Hace un mes, Cartier solo comercializaba su línea de relojería en el Perú, a través de sus socios locales Casa Banchero, G&G Joyeros y perfumes con Perfumería Unidas. Con su ingreso directo también venderán la línea de joyería y accesorios. Bruno Carraz, presidente de la marca de lujo para Latinoamérica y el Caribe explica a Día1 cómo ha cambiado su estrategia y el consumidor de lujo con la pandemia, su llegada virtual a esta parte del mundo y las oportunidades del e-commerce en el Perú y en la región.

¿Cuál es el balance de la pandemia en el consumidor peruano para la marca Cartier? ¿Han notado un impacto en el consumo de productos o marcas de lujo?

Este año ha sido especial para todos en todos los rincones del mundo. Nos ha dejado claro que la agilidad y la innovación son el único camino a seguir y nuestros clientes alrededor del mundo esperan que demostremos ambas cosas. En este sentido, hemos encontrado formas creativas de adaptarnos a las circunstancias y conectarnos con diferentes públicos: desde citas privadas en casa hasta eventos 100% virtuales.

El consumidor peruano está golpeado por la crisis económica a causa del COVID-19, ¿esto podría generar que haya un retroceso en las compras dentro del mercado de lujo o habría una redistribución del gasto?

Muy a pesar del gran impacto de la pandemia mundial, las verdaderas casas de lujo que ofrecen un valor tangible real son bastante resilientes y capaces de resistir tiempos tan turbulentos. Tenemos colecciones muy icónicas con un fuerte valor emocional, duraderas, que llevan su valor en el tiempo y podemos observar que en el contexto actual esta característica es muy importante para los clientes.

Han decidido lanzar su propia tienda virtual, ¿a qué responde esta decisión? - ¿Por qué este era el momento correcto para hacerlo?

El lanzamiento del e-commerce no es necesariamente una respuesta directa a la crisis del COVID-19, sino parte de diferentes iniciativas digitales que nuestra Maison ha puesto en marcha a nivel mundial con el objetivo de potenciar nuestra estrategia omnicanal. Una estrategia completa 360 que permite un equilibrio justo entre la red de boutiques físicas, nuestros distribuidores de relojes y una presencia online. Es clave ahoraofrecer acceso a nuestros clientes a través de todos los puntos de contacto y permitirles decidir cómo quieren conectarse con nosotros.

¿Qué productos incluirán dentro de la tienda virtual? ¿todas las líneas de Cartier?

La plataforma de e-commerce será 100% de Cartier. De hecho, la consideramos una boutique en línea por lo cual estarán disponibles todas las líneas de producto excepto fragancias y algunos artículos de piel que están restringidos debido a temas locales de importación. Para nosotros es un gran momento pues estaremos ofreciendo joyería Cartier por primera vez en el Perú. Estamos muy contentos de que con esta plataforma podamos ampliar nuestra oferta actual en el Perú.

Bruno Carraz, presidente de Cartier para Latinoamérica y el Caribe.

¿Desde cuándo estará operativa la tienda virtual?

El lanzamiento en el Perú ha sido recién hace un mes. El mes pasado estuvimos haciendo el lanzamiento de la plataforma de e-commerce en 17 países de Latinoamérica y el Caribe. Nuestro objetivo es fortalecer nuestra presencia en línea en la región y poder ofrecer la oferta de joyería Cartier en esos países donde no tenemos boutiques físicas como es el caso del Perú.

¿Cómo ven el desarrollo de este canal en Sudamérica y en el Perú?

Desde el punto de vista del panorama del mercado, no hay muchos jugadores en el e-commerce en Latinoamérica. Creemos que existe una gran oportunidad y estamos extremadamente orgullosos y felices de ser pioneros en el comercio electrónico de lujo en la región.

Este año, en efecto, hubo un despegue del e-commerce, pero ¿los peruanos están dispuestos a adquirir por Internet y recibir por delivery productos de alto valor?

En Latinoamérica existen algunas reservas para comprar en línea, particularmente para artículos de lujo, ya que la disponibilidad es muy poco común. Pero estamos muy emocionados de ser pioneros en este viaje. Creemos que este momento crucial ha acelerado el cambio, que ya estaba en marcha, hacia un mundo más digital y ha creado “confianza” en una experiencia de compra online que antes no existía. La gente lo ha probado y ha descubierto que es seguro y eficaz.

Aunque muchos de los fenómenos que vemos hoy cambiarán una vez que las cosas vuelvan a la normalidad, creo firmemente que la pandemia ha provocado cambios en los comportamientos de compra que probablemente tengan efectos duraderos.

Ante el confinamiento y ante un aumento del trabajo en casa, muchas categorías de joyería para vestimenta formal y perfumes han retrocedido, ¿cuáles son las expectativas para la campaña navideña y para el 2021? ¿se avizora una recuperación?

Si bien es cierto que los últimos meses han sido desafiantes para todos, los clientes en América Latina se están adaptando a las compras en línea. Para nosotros, se trata de ofrecer una experiencia en línea que esté a la par de una Maison de lujo como Cartier y brindar el lujo de la eficiencia. En tiempos como estos, el valor tangible es más relevante que nunca. Los consumidores se inclinan hacia piezas que llevan su valor a lo largo del tiempo, piezas como las nuestras.

¿Cuáles son las expectativas para la campaña navideña para la marca ahora con nueva tienda online?

La época de Navidad es un gran momento para nuestra Maison. Nuestras expectativas en términos de crecimiento son positivas. En el caso del Perú, nos emociona ver la respuesta del mercado a esta nueva oferta de producto que incluye joyería. Estamos seguros de que con el lanzamiento de nuestra plataforma de e-commerce, tendremos un pilar fuerte.

