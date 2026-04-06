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Resumen

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Ivo Saona, gerente de Asuntos Públicos y Comunicación en Unacem Perú, analiza el poder de un voto informado | Foto: ONPE Arequipa.
Ivo Saona, gerente de Asuntos Públicos y Comunicación en Unacem Perú, analiza el poder de un voto informado | Foto: ONPE Arequipa.
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Por Ivo Saona

Estamos a pocos días de una nueva elección general, probablemente una de las más complejas de los últimos años. No solo por el elevado número de candidatos, sino también porque elegiremos un Congreso bicameral, además de representantes al Parlamento Andino. La cédula será extensa y exigirá atención para evitar errores que puedan invalidar nuestro voto.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.