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Resumen

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Ivo Saona, gerente de Asuntos Públicos y Comunicación de Unacem, analiza el valor de encontrarnos. | Foto: Perú Retail
Ivo Saona, gerente de Asuntos Públicos y Comunicación de Unacem, analiza el valor de encontrarnos. | Foto: Perú Retail
Por Ivo Saona

En tiempos donde parece más fácil identificar aquello que nos divide que aquello que nos une, existe una lección que se repite en muchos proyectos. Cada actor llega con intereses y expectativas distintas, e incluso, a veces, con cierta desconfianza. Sin embargo, cuando las conversaciones avanzan y las personas empiezan a escucharse, ocurre algo valioso: surgen puntos en común que permiten construir acuerdos y avanzar hacia un objetivo compartido.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.