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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el exigir bienestar.
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el exigir bienestar.
Por María Rosa Villalobos

¿Hasta qué punto el sector privado puede reemplazar al Estado en ciertos espacios, en donde la eficiencia y la capacidad de gestión están ausentes? Hay muchos mecanismos que ayudan a cerrar brechas muy importantes dentro y fuera de Lima. Pero, este equilibrio entre el deber del sector público y el sector privado no puede estar inclinado por demasiado tiempo de un lado o del otro.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.