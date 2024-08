¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Me despierto a las 6 a.m. todos los días, desayuno con mi familia y me preparo para ir a KMMP.

¿Qué libro está leyendo?

La biografía de Elon Musk. Es muy interesante conocer la historia desde la perspectiva de negocio y sobre todo la innovación.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi parrilla. Genera un espacio para compartir con la familia y amigos. Me gusta celebrar y estar con los que más quiero.

¿Cuál es la última película que ha visto?

Me gustan mucho las películas de acción y ciencia ficción. La última que vi es ‘Resistencia’ (dirigida por Gareth Edwards), se trata de un thriller donde la humanidad entra en guerra con la inteligencia artificial (IA).

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Para trabajar WhatsApp y el email. Luego, uso Instagram, TikTok y Waze, este último para ubicarme.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Star+ (actualmente en Disney+). Tiene ESPN y muchos eventos deportivos.

¿El auto de sus sueños?

Me gustan las camionetas. Por tanto, cualquier ‘pick up’ de las grandes y también las SUV. Toyota viene con modelos muy modernos.

¿Destino favorito en vacaciones?

Cualquier lugar al que tenga que tomar un avión, desde el norte del Perú hasta el extranjero.

¿Qué deporte practica?

Pádel.

¿Cocktail o trago favorito?

Cualquier vino, ojalá chileno. Los argentinos e italianos también son muy buenos.

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Máncora. Me gusta que está cerca de Lima y su paisaje es maravilloso.

Descríbase en 3 palabras

(1) Me (2) gusta (3) aprender... y además ser leal y amigable.

¿Tiene algún talento oculto?

Soy un maestro parrillero.

Una frase que lo defina

Cada minuto tiene su afán.

¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Tengo varias. Más que una compañía, admiro a las que enfocadas en la innovación.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Mientras sea un en un buen restaurante peruano, con muchos.

¿Quién es el jefe que más te marcó?

Todos los jefes marcan, todos ellos han participado para estar donde estoy hoy.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

La vida, y es “menos es más”. Debemos vivir una vida más simple y ser agradecidos.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Me gusta pensar que en todas, acertadas o no, se generó un aprendizaje que me permitió llegar a este punto de mi vida.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Si se las digo no la podré usar más.

¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia, mi esposa, mis hijos y mi perrita Yuko son mi mayor orgullo.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Todo el aporte que hace el sector privado para el desarrollo del país.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Son bien chamba y cocinan como los dioses.

¿Y su principal defecto?

La puntualidad.