Pamolsa enfoca su exportación al mercado estadounidense: Los planes de la empresa peruana de empaques para este 2026

La empresa Pamolsa, dedicada a la producción y comercialización de empaques, apunta a superar este 2026 su tasa de crecimiento de facturación del 2025, impulsada por un aumento de producción y un mayor foco de exportación al mercado estadounidense.

Como señala Ricardo Echegaray, gerente general de la compañía, en el 2025 su facturación aumentó casi un 10%, impulsada por el crecimiento exportador de los arándanos y las uvas.

Además, señala que los mercados internacionales representaron un 20% de las ventas de Pamolsa en el 2025. La empresa comenzó a llevar sus productos a los canales tradicionales de Panamá, Guatemala, Curazao, Antillas Holandesas, Nicaragua, Egipto y Marruecos. Y en el segundo semestre del año pasado entraron a México y a Estados Unidos, añade.

Para este año, la facturación de la empresa crecería un 15%, estima.

“El foco hoy está en la exportación a Estados Unidos. Los aranceles (del gobierno estadounidense) a los países asiáticos han abierto un mercado importante para los latinos. Estados Unidos tiene una visión de abastecerse de países cercanos y nosotros queremos aprovechar las oportunidades en ese país”, señala.

Otra ventaja, agrega, es que los despachos desde el Puerto del Callao a las costas estadounidenses son más económicos que realizar envíos desde México a Estados Unidos.

Proyectos

Por otro lado, Pamolsa estima aumentar su volumen de producción en 20% este 2026.

Justamente, la empresa viene trabajando desde el año pasado en el lanzamiento de un producto nuevo cada mes. Agrega que la mitad de sus inversiones Capex (gastos de capital) del 2025 y del 2026 se destinan a dicho plan.

“Nuestras ventas anuales son más de S/500 millones. Este 2026 el presupuesto es superior a los S/600 millones y estamos con la capacidad a tope. Estas inversiones son para el crecimiento [de volumen]”, precisa.

En ese sentido, señala que en abril contarían con la segunda parte de la planta para la producción de líneas PET y en mayo estaría completa para fabricación las líneas de polipropileno.

En el caso de productos PET, la ampliación para su producción estará destinada enteramente a la exportación al mercado estadounidense.

Además, hacia el 2027 esperan contar con maquinaria para tener una línea de fabricación de productos de cartón para exportar.