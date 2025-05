¿Qué hitos alcanzó La Positiva como grupo al cierre del 2024?

Nosotros nos pusimos la meta de llegar a los S/3 mil millones en primas y logramos este objetivo. Pero antes del monto de las primas -que es importante sin duda- estaba la meta de número de clientes. Tenemos 5,3 millones de clientes. Solo como referencia, en el 2023 estábamos en 4,8 millones, con lo cual hemos crecido 10%.

¿Cuál es la distribución de dichos clientes según los negocios que manejan?

Cerca de 5,2 millones son personas, y alrededor de casi 100 mil son empresas. A nivel de negocio hemos tenido un crecimiento de un dígito, ha sido de 8,4% como grupo, en un contexto en el cual los grandes ramos no han estado creciendo.

La Positiva Generales (SOAT, vehiculares, seguro de tarjetas) registró una ligera disminución. ¿A qué atribuyen ello?

Nosotros lo vemos como el negocio para personas y el negocio corporativo. Bajo dicha mirada, el segmento corporativo no está creciendo. Esto está en línea con que no vemos nuevos proyectos en el país. El crecimiento lo vemos en algunos sectores muy específicos de la economía, como por ejemplo Construcción, tanto por el lado público como por el lado privado. También en minería. Pero son los únicos sectores donde vemos que hay cierto dinamismo. Con esto lo que quiero transmitir es que a pesar de que hay todavía un contexto favorable que felizmente nos acompaña a nivel de economía, no se están generando puestos de trabajo en el ritmo que nosotros esperaríamos y, por lo tanto, el sector asegurador no está creciendo al ritmo que nosotros hubiéramos querido.

El negocio de Vida sí registró un crecimiento de 18%. ¿Qué productos son los de mayor dinamismo?

Un producto muy importante es la renta particular. Esto viene creciendo de forma significativa, es una rama sumamente dinámico y muy competitiva ahora también en el sector.

¿Cuál fue el nivel de siniestralidad del año pasado?

Si bien en el 2024 se registró una reducción del nivel de siniestralidad para los ramas Vida y No Vida, para este 2025 vemos que el contexto de inseguridad podría tener un impacto en nuestra industria, el cual se reflejaría en un mayor número de siniestros en productos como el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y Vida Ley.

¿Cuál va a ser la estrategia este año para mantener el crecimiento de ambos negocios?

Nosotros esperábamos, sí, un ritmo de crecimiento mayor. Sin embargo, vamos a continuar con nuestra visión de mediano plazo. El sector asegurador tiene una gran tarea que la viene desarrollando y es la búsqueda de eficiencias. Seguimos muy enfocados en eso, tanto para personas como para empresas. Y eso va a repercutir en que finalmente podamos tener una gestión operativa que nos permita escalar el negocio y llegar a segmentos de la población donde todavía no estamos llegando.

La Positiva lanzó un centro médico el 2024 que buscaba priorizar la atención en telemedicina. ¿Se lanzará un nuevo centro médico este año?

Abrimos el centro médico hace un año y los resultados han sido favorables. Aquello que va a esacalar más es la atención de telemedicina. Con los resultados al primer año, tenemos la confianza para hacer una segunda etapa de desarrollo. Va a tener dos componentes: un componente -que no se dará este año- serán nuevos centros médicos. Revisando las cifras y resultados, tenemos que ver dónde los ubicamos. Se construirán en el 2026. Lo que sí escalaremos es la telemedicina. En el 2024 tuvimos 15 mil atenciones por esta vía. Este año apuntamos a tener 35 mil. Es un tema de capacidad. El plan piloto nos llevará a ampliar la telemedicina.

El grupo logró una reducción de gastos administrativos del orden de 11%. ¿A qué cambios en la estrategia atribuye el resultado?

Estamos en el proyecto de transformación tecnológica. En el caso de La Positiva, iniciamos este plan de transformación el 2019. Hoy estamos en una etapa en la cual ya hemos brindado una serie de soluciones nuevas a nuestros clientes y estamos haciendo migraciones importantes dentro de nuestra arquitectura tecnológica interna. Hemos hecho una ingeniería de tres etapas -‘front’, ‘middle’ y ‘back’-. En la primera etapa, ‘front’, estaríamos en un 80% de avance.

¿Esto se da a través de inversión o generando eficiencias?

Es a través de inversión. Nuestros accionistas, al igual que toda La Positiva, creemos mucho en la innovación y en la tecnología como una herramienta de diferenciación. El ritmo de inversión que tenemos hoy representa poco más del doble de lo que hacíamos 10 años atrás.

¿En qué está aprovechando La Positiva el uso de Inteligencia Artificial?

Hay muchas áreas de potencialidad con la inteligencia artificial. Desde poder atender mejor a los clientes -viendo patrones de consumo, estilos de vida, y cierta información que nos ayude a darle una mejor atención y configuración de productos-, hasta otros ámbitos como es la gestión del fraude. La inteligencia artificial nos está permitiendo ahora poder identificar patrones, formas de generación de fraudes, sobre todo en algunos productos masivos, y ahí venimos trabajando.