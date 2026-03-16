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Resumen

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Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, analiza vivienda en 'fast forward' | Foto: GEC
Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, analiza vivienda en 'fast forward' | Foto: GEC
Por Ximena Vega Amat y León

En el mundial de fútbol de 1970, el promedio de velocidad de un jugador era de 28 km/h; hoy alcanza un rango de 35 a 38 km/h. El promedio de pases por partido era de entre 300 y 380. En el último mundial fue de 648. Este es un ejemplo de lo que ha ocurrido con la velocidad en el mundo de los deportes, que ahora se puede medir con una precisión rigurosa. Si traslado este ejemplo a cualquier aspecto de la vida, ocurre exactamente lo mismo. La tecnología ha empujado al ser humano a acelerar vertiginosamente, a vivir en ‘fast forward’.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.