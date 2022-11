El Poder Ejecutivo observó la ley de fortalecimiento de las Cajas Municipales para promover la competencia en beneficio de los consumidores. Con ello, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cumplió con su advertencia de sugerir la observación de la norma, que daba luz verde a las cajas a emitir tarjetas de crédito sin su autorización previa.

En el documento del Ejecutivo, la SBS argumentó su observación al indicar que la emisión de tarjetas de crédito por parte de las cajas, sin el cumplimiento de las condiciones establecidas por la regulación, expondría a estas entidades a pérdidas financieras importantes que podrían afectar su solvencia, así como a sus ahorristas. Por ello, la SBS propuso excluir estas operaciones de aquellas que las cajas pueden realizar libremente.

Asimismo, la norma autorizaba a las cajas la captación de cuentas corrientes (cuentas que brindan servicios de pagos, manejo de caja, cheques, etc.). Sin embargo, la SBS consideró eliminar dicho requerimiento de la norma, porque las cajas no requieren autorización previa para dicha operación.

También, la norma excluía a las cajas de los sistemas de administración financiera del sector público relacionado con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. El Ministerio de Economía (MEF) observó esto último, dado que estas entidades no forman parte de este sistema. Sin embargo, la cartera indicó que sí les aplica a las cajas el marco legal que regula el Sistema Nacional de Tesorería y el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, toda vez que su exclusión colisiona con los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, que sustentan la gestión eficiente de las finanzas públicas.

El presidente de la Federación de Cajas Municipales (FEPCMAC), Jorge Solís, aseveró que dichas observaciones tienen como propósito beneficiar al banco estatal así como favorecer a la banca.

“Este [las observaciones del Ejecutivo] es un proceso de desarrollo para consumar un propósito que es meter al Banco de la Nación a competir en el sistema financiero nacional, lo cual es un tremendo despropósito, y además favorecer a la gran banca”, aseveró Solís, quien actualmente también se desempeña como presidente de la Caja Huancayo, la segunda caja de mayor cuota de mercado.

“Hoy el sistema de cajas tiene más del doble de cobertura que el Banco de la Nación y tenemos mucha más cobertura que los grandes bancos del país”, agregó Solís, tras indicar que las cajas municipales tienen una larga trayectoria y experiencia en el país que les ha permitido ser una verdadera herramienta de inclusión financiera en el Perú.

Exclusión de las cuentas del Estado

Solís sostuvo que un hito alcanzado por las cajas se dio con la “Ley de mejora de la competitividad de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú”, del año 2010 (ley 29523), porque permitía excluir a estas microfinancieras del Sistema de Presupuesto del Estado y de la Ley de Contrataciones del Estado.

Argumentó que esta norma fue necesaria debido a que las cajas, en el pasado, estaban sometidas a los fueros del Estado, en el ámbito de presupuesto y adquisiciones, pese a no pertenecer al pliego presupuestal gubernamental. Por ello, el representante de FEPCMAC sostuvo que las observaciones del Ejecutivo desconocen la realidad del país, como los grandes niveles de exclusión del Perú que son muy altos.

“Al querernos meter al sistema del sector público nos están restando competitividad. Por eso decía que observar la ley significa ponerle grilletes a las cajas para que no puedan seguir creciendo y, quizás, con el propósito de meter al Banco de la Nación para consumar lo que es una intención del gobierno”, exhortó.

“[Quieren] meter al Banco de la Nación a competir y hacer microfinanzas cuando existen entidades maduras. Por eso, por ningún motivo justifica que las cajas municipales sean incorporadas al sistema de administración financiera del sector público”, dijo Solís.

Asimismo, el presidente del gremio criticó la posición monopólica de algunas entidades del Estado destacando lo diferente que son las cajas respecto a estas.

“Las cajas son empresas que compiten, que generan recursos, no dependen de partidas del Estado y generan utilidades a los municipios”, dijo. “No somos una empresa de agua potable. No somos Sedapal que no compite con nadie y tienen un desempeño monopólico. No somos el sistema de administración tributaria de los municipios, que también son monopólicos”, agregó.

“No somos el Agrobanco, que es un banco fracasado que está sometido a muchos rescates financieros y que no tiene impacto nacional”, manifestó Solís, tras indicar que las cajas siempre han reclamado que Agrobanco sea una banca de segundo piso y que tenga como brazo financiero a las entidades microfinancieras para atender a la economía agraria.

“Hay un error de concepción, una ignorancia. un desconocimiento”, concluyó el representante de la FECMAC y agregó que las cajas harán la batalla a través del Congreso para que apruebe la norma por insistencia.