El ejecutivo asegura que la importancia del APEC descansa en la fortaleza comercial del bloque, que representa el 60% del PBI mundial, el 40% de la población global y el 67% de las exportaciones peruanas. Resalta también el impacto positivo del evento en el sector turismo, y en el largo plazo, en la promoción de nuestras inversiones.

¿Cómo se eligen los temas para el APEC CEO Summit?

El APEC CEO Summit tiene un consejo asesor que se llama ABAC (APEC Business Advisory Council). A lo largo del año se van haciendo reuniones donde se discuten los temas importantes para hablar con los líderes, los presidentes de los países, pero también para el APEC CEO Summit. Este año, por ejemplo, hemos tenido reuniones en marzo en Malasia, en junio, en Hong Kong; en agosto en Japón y terminamos en Perú. Además, tuve la oportunidad de ir a la reunión del año pasado en San Francisco. Habían muchos temas de tecnología en la agenda, porque justamente estábamos cerca de Silicon Valley, había mucha presencia de las empresas tecnológicas de Estados Unidos. En el caso del Perú, hemos incluido más temas [importantes] para países en desarrollo. Entonces, por ejemplo, en las agendas hay mucho sobre cómo podemos formalizar las economías, cómo transicionar de la informalidad a la formalidad.

De hecho, la formalización es un tema que no ha estado tan presente en la agenda del APEC CEO Summit en el pasado.

No estaba, exactamente. Nosotros lo hemos puesto sobre la mesa tanto para el sector público como para el sector privado, porque es una realidad y una situación que tenemos nosotros en el Perú.

Pero ¿sólo porque la sede del evento es el Perú este año o porque se replica también esta situación en otras economías miembro del APEC?

Han sido interesantísimas las discusiones. Indonesia, por ejemplo, es un Perú pero más grande, y ha implementado políticas que pueden ser interesantes para nuestro país. Hemos tratado de tener esos temas en la agenda, temas que son nuevos. También, hablaremos de la transición energética cuyo impacto es súper importante, por ejemplo, en minerales y energías limpias. Ese es otro gran tema. Después, todo lo relacionado a tecnología e inteligencia artificial va a estar presente. También nos interesa la inclusión financiera y el futuro de la fuerza laboral relacionado a tecnología. Hay temas importantes para países en desarrollo que nos interesan a nosotros y a muchos países del sudeste asiático también. En general, hay una buena combinación de temas.

De todo lo mencionado, la transición energética, la formalización, la inclusión financiera, ¿cuál es el tema que prevalece en la agenda?

Otro tema transversal que no te mencioné pero que es importante, es cómo crecer y cómo generar prosperidad en los países. Y eso también pasa por cómo tenemos un sector público más eficiente. Esta es otra de las temáticas que yo creo que resaltan [en la agenda del APEC CEO Summit]. Te diría que el tema más presente es cómo generar prosperidad en los países, uno, y dos, cómo la tecnología puede tener impacto en los en los países para, justamente, generar esa prosperidad.

Hay también discusiones centradas en la Inteligencia Artificial (IA).

Ahí hay varios temas, algunos tienen que ver con la regulación, pero lo que más nos interesa a nosotros es cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a cerrar brechas. Brechas en sistemas educativos, en términos de acceso, en salud. Además, ¿cómo podemos ganar productividad? Creo que hay varias aristas en la IA, pero sobre todo pensado en cómo puede ser provechosa para los países y cómo puede servir para tener un salto importante en términos de cierre brechas.

Para la organización de este APEC CEO Summit se ha conversado con muchos equipos y CEO globales, ¿cuál es la principal preocupación de estos CEO?

Hay de todo, pero te diría que el tema del cambio climático es algo que se repite sostenidamente en las conversaciones. Energías limpias, sostenibilidad y el cómo aceleramos y fortalecemos el comercio son los temas que han salido recurrentemente y están en la agenda de todos.

¿Los temas cambio climático y energías limpias se mencionan en relación a la propia sostenibilidad de las empresas o por atención a matrices de riesgo (que identifican problemas futuros)?

Hoy día dentro de los riesgos más importantes que tienen los países y las empresas está el cambio climático. El reto es cómo se sigue la posibilidad de tener una agenda común de cara a cómo enfrentamos el cambio climático y también lo que significa en términos de ir cambiando esa matriz energética, y cómo los minerales juegan un rol ahí.

El Perú, por ejemplo, es uno de los principales exportadores de cobre a nivel mundial.

Somos los segundos exportadores de cobre. Estamos hablando de casi US$23 mil millones, 25 veces más de lo que teníamos a inicios de este siglo. Las cifras son importantes y nos tenemos que preparar porque finalmente también termina siendo una oportunidad para nosotros, el cómo eso va a impactar en las matrices de bienes y servicios, en el comercio global.

¿Qué ha sido lo más retador no solo en términos de agenda, sino en la organización general y logística del APEC CEO Summit?

Estos siempre son retos gigantes, en términos de tener primero una agenda que sea interesante para las 21 economías -que son además todas diferentes-, y hasta retos de coordinación horaria. Si tienes que tener una conferencia con los malasios, estás hablando de 12 horas de diferencia. Además, todos quieren compartir su punto de vista, pero Perú, tanto en lo que ha sido la agenda pública como la agenda privada, ha ayudado a traer consensos. En general, no ha sido un proceso difícil, he visto otras reuniones de APEC otros años y llegar a consensos era más complicado. Perú ha sido un buen facilitador para llegar a consensos importantes. Por otro lado, hay mucha gente que quiere tener presencia, que quiere tener una voz en las reuniones, en los paneles, etcétera, y tú tienes que buscar el balance en términos de temas y también de geografía.

¿Y el rol de ABAC?

El rol de ABAC ha sido crítico. Ha habido, como te dije, cuatro reuniones a lo largo del año y hay cinco grupos de trabajo. ABAC ha sido un buen consejero para que el sector público, los líderes de las economías, puedan avanzar en ciertos temas importantes. Uno de esos, por ejemplo, es que hemos podido llegar a ‘guidelines’ para el tema de cómo transicionar hacia la formalidad. Eso se va a presentar justamente la próxima semana.

De todo lo que se va a conversar en el APEC CEO Summit, ¿qué debería llevarse a Corea el próximo año?

Creo que hay varias cosas. Miremos primero qué creo lo que nos deja APEC en el Perú. Lo primero es volver a estar en el ojo del mundo. Hemos tenido algunos años con cambios políticos, pero creo que hoy día tenemos una estabilidad mayor en términos políticos y eso nos permite que nos vuelvan a mirar. Tenemos a las 21 economías mirándonos. Estamos hablando del 60% del PBI mundial, el 40% de la población y para el Perú, el bloque representa el 67% de nuestras exportaciones. Esa es la importancia de APEC. Lo segundo que nos deja APEC este año es el flujo importante de turistas y visitas relacionadas al evento. Hemos tenido más de 200 reuniones a lo largo del año en cinco ciudades. El impacto en el 2016 fue de US$20 millones. Esperamos una cifra de por lo menos el doble al final del año. Hemos tenido decenas de miles de visitantes. En el primer semestre las visitas de turistas Asia-Pacífico se han incrementado en 50% con respecto al año anterior. Entonces, hay un impacto inmediato que es un mayor turismo y que los ojos de estas 21 economías estén en el Perú. Y el otro impacto, que creo que es el más importante, de largo plazo, es volver a retomar la promoción de inversiones desde el lado peruano. Tenemos hoy día más de 1.300 inscritos en el APEC CEO Summit, delegaciones importantes de China, Estados Unidos, Chile, Malasia. Vienen misiones a ver inversiones en minería, en turismo, en energía, en finanzas. Creo que tenemos una combinación bien interesante para decir ‘oye, Perú está aquí y Perú está abierto a las inversiones’. Ese es el impacto que no se ve en el corto plazo.

Una parte de la ciudadanía ha estado en contra de los feriados declarados por APEC. Y, por su parte, el Congreso ha creado nuevos feriados por cuenta propia.

Los feriados tienen que ser temas extraordinarios y además se tiene que demostrar por qué es importante lo que se está haciendo [y justifica un feriado]. En este caso se está repitiendo lo que se hizo en el 2008 y en el 2016. Además, es algo que se hace normalmente en las ciudades que son sede de las reuniones de líderes. Tener 21 líderes en el país significa un reto en términos de movilidad, seguridad. Los feriados en general tienen que ser evaluados para temas extraordinarios y se tiene que tener claro el impacto que van a tener. Lamentablemente se ha incluído en las disposiciones la cancelación de clases presenciales por tres días. Esta medida no está relacionada con las reuniones de APEC, no la compartimos.

¿Después de conocerse el resultado de la elección en Estados Unidos, ha habido algún cambio en la organización del evento?

La verdad es que no. Se pensaba que los resultados se iban a saber después. [Que no haya sido así] ayuda porque finalmente los países o los invitados dicen “ya no hay un tema de discusión, entonces ya puedo confirmar”. A nivel del sector empresarial, sí hemos tenido ya unas inscripciones en los últimos días mayores a las que hubiéramos esperado, porque ya la situación política se aclaró en Estados Unidos.

Volviendo al Perú, ¿preocupa la seguridad por el anuncio de los paros durante los días del APEC?

He participado en muchas reuniones de APEC, reuniones internacionales, y es normal que personas quieran protestar. Estuve en San Francisco el año pasado, las calles estaban cerradas y había gente que estaba protestando. Protestas sobre temas de APEC, pero sobre todo, sobre temas fuera del APEC. Por ejemplo, todo el tema de la guerra en Medio Oriente se reflejaba en las manifestaciones. En el caso del Perú [como sede del APEC], seguramente va a haber algo como ha habido en años anteriores y creo que se puede permitir obviamente algún tipo de manifestación pacífica, respetando la propiedad privada, el bien público, y sobre todo, a los demás.

¿Hay o hubo coordinaciones con el Gobierno para resguardar la seguridad?

Ha habido mucha coordinación con el Gobierno. La verdad que el trabajo que ha hecho la Cancillería para organizar APEC es impecable y también hemos estado en coordinación con la la Policía y Seguridad del Estado, y se ve que están bien preparados para esto.