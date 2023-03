Tras abrir en rojo, los principales índices europeos cerraron al alza: París ganó 1,27%, Fráncfort 1,12%, Londres 0,93%, Madrid 1,31% y Milán 1,59%. Muchos de los valores bancarios, que abrieron con fuertes caídas, corrigieron la tendencia y cerraron con subidas.

Aunque la incertidumbre sobre la crisis persiste, el Dow Jones ganó 1,20%, el tecnológico Nasdaq 0,39% y el índice ampliado S&P 500 0,89% en una buena jornada en Wall Street.

Entre las subidas en Europa se situó precisamente UBS, que ganó finalmente 1,26% tras anunciar la compra de Credit Suisse por algo más de US$3.200 millones. La acción de la mayor entidad bancaria helvética había perdido hasta un 15% de su valor en la apertura de la bolsa de Zúrich.

Mientras, el Credit Suisse se hundió un 55,74% hasta llegar a los 82 céntimos por acción. Hace cinco años, su acción valía en torno a los 15 francos suizos.

Hay aún “mucha incertidumbre” sobre la evolución de la situación, afirmó Jack Allen-Reynolds, economista para la zona euro en Capital Economics, que se pregunta adónde puede conducir la actual volatilidad.

Los bancos: el sector beneficiado

Entre los de mediano porte, subieron First Citizens (+10,47%), con sede en Raleigh (Carolina del Norte), Fifth Third (+5,05%), de Cincinnati (Ohio) y el californiano PacWest (+10,78%).

New York Community Bancorp (NYCB) se disparó 31,65% tras el anuncio realizado el domingo acerca de la recuperación de una parte de la cartera de créditos y depósitos de su competidor: Signature Bank, uno de los tres bancos en bancarrota en Estados Unidos en medio de esta crisis.

Algunos grandes nombres del ramo también subieron como JPMorgan Chase (+1,06%) y Goldman Sachs (+1,93%).

Igualmente, los bancos aún no están fuera de peligro: varias grandes entidades siguieron cayendo, como Barclays (-2,29%), ING (-0,66%), Deutsche Bank (-0,50%) o Société Générale (-0,83%), si bien otros como los españoles BBVA y Santander cerraron en verde con ganancias del 3,23% y 2,77%, respectivamente.

En Estados Unidos, el banco First Republic tuvo una brutal caída de 47,11% en bolsa tras ser degradado por la calificadora S&P.

Por otro lado, los inversores están expectantes sobre qué postura tomará la Reserva Federal en Estados Unidos al término de su reunión de política monetaria el miércoles: si se inclinará por un aumento fuerte de tasas de interés en su combate a la inflación, si sacará el pie del acelerador y procederá a un incremento pequeño, o si dejará las tasas estables en medio de la crisis bancaria.

En este contexto, los grandes bancos centrales de Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Canadá y Japón anunciaron que adoptarán esfuerzos coordinados para mejorar el acceso a liquidez.

En el mercado petrolero tanto el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo como WTI estadounidense para abril ganaron terreno: 1,12% a US$73,79 el barril y 1,34% a US$67,64, respectivamente.