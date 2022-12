Los precios del oro bajaban el lunes, mientras los inversores cuadraban posiciones a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos y de una serie de reuniones de los bancos centrales de todo el mundo, especialmente de la Reserva Federal.

El oro al contado perdía un 0.3%, a US$ 1,792.15 la onza, a las 10:03 GMT. Los futuros del oro estadounidense caían un 0.4% a US$ 1,803.70.

Los datos del viernes mostraron que los precios al productor en Estados Unidos subieron ligeramente más de lo esperado en noviembre, lo que refuerza la opinión de que la Reserva Federal podría tener que mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo.

Se espera que el banco central estadounidense suba las tasas de interés en 50 puntos básicos en su última reunión de 2022, prevista para los días 13 y 14 de diciembre.

El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra también anunciarán sus decisiones sobre las tasas de interés esta semana.

Además, el 13 de diciembre se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre en Estados Unidos.

“El oro podría beneficiarse de un IPC más bajo, ya que aumentaría las esperanzas de una Reserva Federal menos agresiva (...) Una trayectoria (de subidas de tasas) más lenta debería beneficiar al oro y verle dirigirse hacia el máximo de US$ 1,824”, dijo Matt Simpson, analista de mercado senior de City Index.

En tanto, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, pronosticó el domingo una reducción sustancial de la inflación estadounidense en 2023.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0.2% a US$ 23.50 la onza, el platino operaba estable en US$ 1,022.63 y el paladio caía un 1.1% a US$ 1,928.63.

Con información de Reuters