“Si me entrevistas, te diría no sé quién es el presidente, ni si todavía tenemos Congreso. Terminaría siendo una entrevista de puro no sé”, dijo el CEO de una AFP en diálogo con El Comercio, que prefirió el anonimato.

Tras los acontecimientos políticos de este lunes 30, la incertidumbre empezó a apoderarse de los inversionistas y, con ello, de la volatilidad en el mercado de valores.

Al cierre de la jornada de este martes 1, el dólar llegó a cotizarse en S/3,39, cuando en la sesión previa se fijó en S/3,37. En tanto, el precio de los bonos peruanos de largo plazo perdieron valor.

Para Óscar Corpancho, gerente de Renta Variable de Prima AFP, la coyuntura política genera un proceso de volatilidad en los activos peruanos, que probablemente se incremente en los próximos meses. Pero destacó que las AFP cuentan con inversiones en el exterior que permitirán contrarrestar dichas volatilidades.

“Pensaría que vamos a tener un proceso no sé si de cuatro meses o unos cuantos meses, pero vamos tener un proceso de volatilidad en el sector financiero peruano[…] La diversificación de los fondos de pensiones en los últimos años y la ampliación del límite de inversiones en el exterior permite que las AFP podamos tomar activos que no están afectados por la volatilidad peruana”, dijo Corpancho durante su presentación en la novena edición del Capital Markets Day 2019, organizado por El Comercio, El Dorado Investment y Pacifico Business School.

Al cierre de agosto, la última información disponible mostró que el 45,4% de los fondos de pensiones está invertido en el exterior, según la SBS.

EXTRANJEROS VEN ACTIVOS LÍQUIDOS

Corpancho manifestó que en la jornada se pudo apreciar a inversionistas extranjeros comprando, en su mayoría, activos peruanos de largo plazo, cuya apuesta estaría reflejada en la solidez que todavía mantiene la economía.

“Es interesante ver esa dinámica porque el Perú tiene una economía sólida y eso debería mantenerse en el tiempo bajo la información que tenemos hoy", comentó.

En la sesión, los bonos peruanos de corto plazo con vencimiento a cuatro y cinco años subieron de precio, en línea con su mayor demanda, lo que originó una disminución de sus retornos.

Así, la rentabilidad de los bonos con vencimiento al 2023 bajó en tres puntos básicos al pasar de 2,7% a 2,67%; en tanto, el retorno de los bonos con vencimiento al 2024 descendió en 4 puntos básicos al pasar de 3,14% a 3,1%.

Una dinámica distinta experimentaron los precios de los bonos de largo plazo, cuyos precios bajaron por la coyuntura política, con lo que aumentó el retorno que pagan.

En ese sentido, la rentabilidad del bono soberano con vencimiento al 2031 subió en 4 puntos básicos, tras pasar de 4,56% a 4,6%. En tanto, el bono con vencimiento al 2032 pasó de 4,65% a 4,69% y el bono con vencimiento al 2034 pasó de 4,76% a 4,80%.

A decir de Pedro Cornejo, socio de Decision Capital, la venta de bonos soberanos de largo plazo obedeció a dos motivos: la coyuntura política local de incertidumbre y por toma de ganancias de los inversores.

“Ellos [los inversionistas extranjeros] dicen que hay incertidumbre en el país. No sabemos qué va a pasar. Vamos a quemar la ganancia que hemos hecho durante el año del 18% y han comenzado a reducir su exposición un poco [de vender bonos]”, sostuvo Cornejo.

No obstante, dijo que no se observa nerviosismo por parte de los inversionistas extranjeros, toda vez que la coyuntura internacional de tasas bajas brinda soporte a los activos peruanos.

“Continuamos teniendo indicadores económicos bastante estables y sólidos. Tenemos a un banco central con las suficientes reservas como para poder atenuar el impacto de un especulador en el mercado de cambios”, subrayó.