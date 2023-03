Wall Street empezó la jornada de este miércoles en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,80 % en los primeros compases del día, en una semana de tranquilidad tras el revuelo bancario.

Diez minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 262 puntos, hasta 32.850 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 subía un 0,97 % o 38,75 enteros, hasta 4.040,25 puntos.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, también aumentaba un 1,18 % o 149,75 unidades, hasta 12.882,25 enteros.

El canal CNBC interpreta la tendencia de esta mañana como señal clara de que “lo peor de la crisis bancaria regional ha pasado”, en alusión al colapso del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank y las rápidas respuestas del gobierno estadounidense y la gran banca de salir en su auxilio y frenar así en seco la hemorragia.

El lunes, el First Citizens se hizo con los activos, depósitos y préstamos del californiano SVB, en una operación que incluye la compra de US$ 72.000 millones (66.491 euros al cambio de hoy) en activos con un descuento de US$ 16.500 millones, lo que fue interpretado como el cierre feliz de esa crisis bancaria, que solo dos semanas antes causó temblores a ambos lados del Atlántico.

Por sectores, el optimismo era el tono general y todos amanecían en verde, siendo las mayores ganancias para el inmobiliario (1,81 %), el de bienes no esenciales (1,48 %) y el tecnológico (1,45 %).

Entre los 30 valores del Dow Jones, casi todos arrancaban igualmente en positivo, encabezando la tendencia Intel (3,79 %), American Express (1,88 %) y Microsoft (1,54 %). Solo dos valores, Merck (MSD fuera de EE.UU. y Canadá) y United Health, marcaban números rojos, con leves bajadas de 0,19 % y 0,33 %, respectivamente.