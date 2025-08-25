Wall Street abre la semana a la baja

Wall Street abrió este lunes en rojo, con sus principales indicadores cayendo levemente, en lo que será una semana dominada por los resultados de Nvida el próximo miércoles y con la resaca del anuncio del viernes de que el gobierno de EE.UU. se ha hecho con el 10% de la compañía Intel.

Cinco minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales caía 0,18%; el selectivo S&P 500 perdía 0,23%, y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,33%.

El pasado viernes, el Dow Jones cerró con un máximo histórico, un síntoma de que la agresiva política arancelaria del gobierno de Donald Trump no parece preocupar sobremanera a los inversores.

Esta semana las miradas están puestas en los resultados trimestrales del miércoles de Nvidia -la fabricante de chips que se disputa con Microsoft el trono de la empresa más valiosa del mundo-, y ya no por las decisiones de la Reserva Federal, toda vez que su presidente, Jerome Powell, abrió la puerta a la ansiada rebaja de tipos de interés en septiembre.

Con respecto a la intervención gubernamental en Intel, la más agresiva que se recuerda en décadas en el país en décadas y que fue objeto de críticas en los sectores empresariales más liberales, hoy fue de nuevo reivindicada por Trump.

“Pagué ‘cero’ por Intel, y su valor se aproxima a los 11.000 millones. Todo se queda en EE.UU.. ¿Qué es lo que hace infelices a algunos estúpidos? -escribió Trump en su red Truth Social, en un mensaje trufado de mayúsculas- Haré tratos similares para nuestro país sin parar y ayudaré a las compañías que concluyan negocios similares con EE.UU.. Me encanta ver sus acciones subiendo, haciendo a Estados Unidos cada vez más rico”.

Precisamente a esta hora las acciones de Intel están al alza, pero solo con un discreto 0,24%.

En cuanto a otros valores del Dow 30, el color dominante es el rojo, y los que más pierden a esta hora son Merck (-1,32%), Sherwin-Williams (-1,06%) y Home Depot (-0,94%).