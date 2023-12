— ¿Qué porcentaje del negocio de Tecno Fast en Perú representa la minería?

En Perú debe representar el 70%. Nosotros empezamos con Antamina, pero luego aparecieron otros proyectos, como Quellaveco, Las Bambas y también un proyecto para Yanacocha que acabamos de terminar. Y ahora estamos en el proyecto San Gabriel.

— ¿Antamina fue la puerta de entrada para Tecno Fast en Perú?

Vinimos para la construcción del campamento minero Yanacancha, y hemos mantenido esta relación con Antamina hasta el día de hoy. Es más, puedo decir que el año pasado construimos (para ellos) el edificio más alto del Perú en madera, con una altura de cinco pisos.

— ¿Para que construyeron ese edificio?

Es un edificio para alojamiento de los trabajadores, y lo hicimos así porque Antamina tenía un problema de espacio y vimos la forma de construir hacia arriba cumpliendo con todos los estándares. Esto rompe algunos paradigmas porque puede ser replicado en edificios residenciales en las ciudades.

— ¿Planean construir edificios de madera como un nuevo rubro?

En Sudamérica no lo hemos visto mucho, pero en los países nórdicos y en EE.UU. utilizan mucho la madera para construir viviendas. De hecho, en Chile estamos participando en la construcción de edificios de mediana altura (cuatro pisos) para vivienda social con este mismo sistema constructivo, en madera.

— ¿Es algo a lo que piensan aplicarse en el Perú?

No hemos incursionado en el Perú porque estuvimos trabajando muchos años de forma exclusiva para la minería. Pero lo que estamos haciendo ahora es innovar y desarrollarnos en otros sectores para no quedarnos en estos ‘picos y valles’ de crecimiento que tiene cada industria en particular. Estamos diversificando el negocio para tener un crecimiento permanente.

Tecno Fast construyó para Antamina el primer edificio modular de cuatro pisos del Perú, en madera.

— ¿A qué sectores se han diversificado?

Nosotros tenemos un área que se llama Rental, para alquiler de módulos, los cuales pueden ser usados como oficinas, salas de clase, gimnasios, colegios y hospitales. Y lo entretenido de esta unidad de negocios es que nos ha permitido tener presencia en el agro. Cerca del 30% de los módulos que alquilamos están en este sector, y también en la construcción, la pesca, la industria, el turismo y en clubes deportivos, dando soluciones para baños y camerinos.

— ¿Cuántos módulos alquilan?

En Rental tenemos 5 mil módulos de un total de 7 mil que es nuestra venta total.

— ¿Dónde almacenan esta enorme cantidad de módulos?

Una porción se encuentra en los patios de acopio de nuestras sucursales. Es decir, en Lurín, donde tenemos nuestra fábrica en Perú, y en nuestras dos sucursales de Chiclayo y Arequipa. Y la idea es que este negocio de alquiler se expanda a otros lugares. Por ejemplo, estamos mirando con buenos ojos la posibilidad de abrir una sucursal o un patio de manejo logístico en Piura.

— ¿Cuánto facturan anualmente en Tecno Fast, para tener una idea?

Actualmente, la facturación global de Tecno Fast supera los US$350 millones. En el 2016 nos propusimos un plan de crecimiento de cinco años, que decía que en el 2021 teníamos que terminar con el doble de ingresos a nivel de Ebidta. Y eso lo logramos al cuarto año. Ahora estamos en el proceso de duplicar este crecimiento a nivel del grupo. Y la expectativa en Perú es crecer un 50% y eso nos exige crecer 10% cada año.

— ¿Y lo están consiguiendo?

Vamos en línea con ese crecimiento, a pesar de que la situación ha estado un poco difícil. Y este plan nos exige abrirnos hacia otras industrias, como lo está haciendo el área de Rental. Y ahora estamos proponiendo que este alquiler también se extienda a los campamentos mineros, porque la vida útil de los módulos supera al de los proyectos y pueden ser reutilizados.

Tecno Fast tiene una línea de viviendas modulares en madera, por ahora solo operativa en Chile.

— Recapitulando. ¿Cuáles son los planes futuros en el Perú?

La verdad es que no tiene límites. Estamos mirando los proyectos mineros que se van a ejecutar en los próximos meses o años. Y queremos ser también una alternativa fuerte para el agro. Estamos en el sector construcción. Y también nos gustaría ser una solución para el rubro hospitalario, el sector educación (salas de clase en cunas y nidos) y la vivienda social.

— ¿Tecno Fast opera solo en Chile y el Perú?

También estamos en EE.UU. y en España, pero solo tenemos fábricas en Sudamérica.

— ¿EE.UU. y España se alimentan de las producción de Chile y Perú?

Hemos exportado módulos fabricados en el Perú hacia EE.UU. Algo que nos interesa mucho, también, es aprovechar nuestra capacidad productiva en Perú para exportar módulos a empresas del grupo, como es el caso de Chile. Y lo otro que queremos hacer es potenciar el negocio en los países vecinos, básicamente, en Ecuador, Bolivia y Paraguay.