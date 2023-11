En medio de las medidas dadas a conocer por el Gobierno para reactivar la economía y superar la recesión, se indicó que se espera que, hacia el 2025, se construyan 7 proyectos mineros en el Perú .

De acuerdo con el plan Unidos, que fue anunciado por el Poder Ejecutivo este jueves en conferencia de prensa, este año se ejecutarían la ampliación de Toromocho Fase II (Junín) y Reposición Antamina (Ancash), lo que representará una inversión de US$ 2 419 millones.

Hacia 2025, el Ejecutivo espera el inicio de construcción de 7 proyectos mineros. pic.twitter.com/Wm80Us38N5 — Maro Villalobos (@MaroVillalobosR) November 9, 2023

Para el próximo año, se espera las operaciones de los proyectos Yumpag (Pasco), Romina (Lima), Corani (Puno) y Chalcobamba (Apurímac), lo que implica una inversión de US$ 964 millones. En el 2025 entraría en ejecución Zafranal (Arequipa), que permitirá una inyección económica de US$ 1 263 millones.

Además, el Gobierno indicó que espera que se desarrollen en los próximos años los proyectos La Granja (US$ 5 000 millones), El Galeno (US$ 3 500 millones), Río Blanco (US 2 792 millones), Los Chancas (US$ 2 600 millones), Michiquillay (US$ 2 500 millones), Pampa de Pongo (US$ 2 344 millones) e Integración Coroccohuayco (US$ 590 millones).

Normas para impulsar el sector minero

Por otra parte, el Gobierno anunció la implementación de normas para impulsar el sector minero. En el plan Unidos se detalla que en exploración minera se optimizará los requisitos ambientales y de consulta previa de acuerdo con estándares de calidad de la región.

Además, en el caso de operación minera se mejorará la normativa, como en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, y en producción y concesiones mineras, a fin de adecuarlas a la necesidad sectorial.

Sobre la exploración y operación minera, el Ejecutivo apunta a mejorar la normativa relacionada a intervenciones arqueológicas, adecuación ambiental y concesiones en zonas de frontera, en un marco de desarrollo sostenible del sector.