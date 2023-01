En el marco de “XLV Esan International Week” donde profesores de diferentes países del mundo brindaron cursos para alumnos de las Maestrías de ESAN, Miriam Martínez, Ph. D. profesora titular de la Universidad de Granada, España, Adscrita al departamento de Comercialización e Investigación de Mercados brindó el Workshop “Propuestas de negocios del mañana centradas en el cliente. Una perspectiva mundial” y, en conversación con El Comercio, explicó el nuevo perfil del emprendedor en el mundo y la relevancia que están tomando las startups y sus dificultades en nuestro país.

- ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer negocios esta idea de centrarse en la experiencia del consumidor?

Esto parte un poco de la filosofía que tiene el empresario que desarrolla el negocio. Hemos pasado de una época de muchísima planificación, estructura, proceso preestablecido, de muchas etapas [a una época en la que] de pronto hemos empezado a vivir, derivado del cambio tan drástico en nuestras vidas y de la necesidad de hacer las cosas rápido, a implementar lo que se denomina metodologías ágiles.

Estas metodologías están triunfando porque permiten no tener que escribir todo [el proceso] y luego clasificarlo a ver si funciona, sino que te deja estar en todo momento en contacto con tu público objetivo, cliente, consumidor y que sea a partir de él que realizo todo el proceso.

Destacamos metodologías ágiles a las startups, al design thinking. Todo este tipo de metodologías centra al consumidor, permite tener un feedback muy rápido, un conocimiento diferente y conseguir que el proceso de desarrollo sea más rápido y muy significativo. También ha provocado que los grandes emprendedores adquieran una metodología de prueba y error.

Todas estas metodologías te permiten tener un circuito que no sea lineal, que no sea un pensamiento convergente y estructurado sino que más bien tenga esa divergencia y esa desorganización en el proceso donde lo que funciona me lo quedo y lo que no lo intento modificar.

- La prueba y el error sería la base del nuevo perfil del emprendedor en el mundo

Es la base del perfil, pero cuando la gente piensa en un emprendedor que desarrolla una startup, piensa en una persona brillante a nivel creativo y quizás un ilusionado que, de pronto, durmiendo, se le ocurrió algo magnífico y lo desarrolla y realmente no es así.

El perfil de un emprendedor es como que disfruta: se le ha ocurrido una idea que normalmente está sustentada en una formación, en habilidades empresariales que ha adquirido, en habilidades técnicas de marketing, de venta, con conocimientos del sector. No ha salido una idea de la nada, pero disfrutan porque es la primera idea, el punto de partida y son conscientes de que tendrán que migrar su negocio de diferentes formas hasta llegar a tener un producto que se ajuste a las necesidades reales del mundo en el que vivimos.

Ese disfrute más que verlo como problema, es la mentalidad prueba y error, caracterizada.

-¿Cuál es la tendencia de los startups en el mundo?

En relación con las tendencias emergentes en el mundo de los startups, podría calificarlas por la base de negocio, por el core de su propuesta de valor, por dónde parte para generar su idea innovadora y, en ese sentido, quizás las más destacadas, por la relevancia que están teniendo en la economía global y la configuración del mundo, serían los startups tecnológicos, porque abarcan todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, robótica, el metaverso, biotecnología. Están siendo ahora mismo una tendencia emergente y esa es la percepción del consumidor.

Otra tendencia emergente son las que tienen que ver con el impacto social, aquellas creadas para dar fin a problemas medioambientales, sociales. Digamos que utilizan como el core de su negocio el buscar soluciones a estas problemáticas grandes a la par que consiguen con ello beneficios para la propia compañía, lo que siempre se ha hablado como un enfoque de marketing social.

Podemos destacar también los startups de ecommerce, que cogió mayor énfasis a partir de la pandemia. Si nos damos cuenta, las que menciono tienen que ver con tecnología, digitalización y también con la propia preocupación como empresario con el desarrollo del mundo. Estas tendencias son la razón por la que están siendo tan bien recibidas.

- ¿En qué se diferencian con los Joint Ventures?

La configuración es distinta y el objetivo diferente. Los startups buscan ideas, productos, servicios innovadores y su objetivo es convertirse en una empresa exitosa. Los joint ventures quieren llegar ahí pero en un principio buscan involucrar diferentes empresas para lograr el objetivo específico de entrar a un mercado completo, no tienen esa esencia de innovación de manera tan evidente como la tienen los startups.

-¿Cómo se generan hoy en día ideas exitosas de negocios?

Lo primero que siempre recomiendo es formarse desde una perspectiva multidisciplinaria. El empresario debe contar con ciertas habilidades, pero estas se adquieren, luego se desarrollan, después se potencian y por último se trabajan.

Todos podemos llegar a adquirirlas, pero debemos tener un compromiso serio de formarnos en diferentes ámbitos. La formación empresarial es fundamental, una comprensión sobre la planificación estratégica, sobre gestión de los recursos, sobre toma de decisión en el ámbito empresarial.

Estas habilidades técnicas van a depender mucho de a lo que me dedicó. Si es al tema tecnológico, tendré que saber programar, diseñar, realizar análisis de datos, va a depender de la idea inicial de la que parto. Pero debo tener otras habilidades que no sean técnicas como el liderazgo, la habilidad creativa.

- ¿Qué tan desarrollada está la tendencia de los startups en el Perú?

Hay una evolución positiva no comparable con los países donde están más desarrolladas como California o Nueva York en Estados Unidos o Beijín en China, que son lugares con un gran desarrollo y es la cuna de los startups; sin embargo, ha habido un avance en los últimos años así como empresas peruanas interesantes.

Es cierto que existen desafíos todavía por parte del mercado peruano que se deben afrontar para lograr el éxito de los startups, como por ejemplo el acceso a capital. En Perú cuesta trabajo conseguir un financiamiento a largo plazo y eso dificulta muchísimo el poder escalar las ideas que voy teniendo de un startup.

Dependiendo de la localización, también existe problemática de infraestructura y tecnología a nivel de acceso a internet de alta velocidad o algunos servicios esenciales de infraestructura tecnológica, independientemente de que hagamos startups tecnológicas o no, ese es otro desafío.

Otro problema que deben trabajar es hacer que el talento se quede en Perú. Ahora mismo hay personas con gran talento y el país no consigue que se queden.

Están avanzando muy fuertemente pero todavía está costando.

- ¿Cómo iniciar un startup?

Lo primero es empezar a desarrollar una de las grandes habilidades que tiene un emprendedor que es la curiosidad. Investigar y analizar cómo está el mercado, qué tipo de startups hay, en qué lugares, cuáles son las que están triunfando a nivel mundial, Latinoamericano y aquí en Perú.

Luego, hacer una visión introspectiva, evaluar tu nivel de desarrollo de habilidades duras y blandas y fortalecerlas. Comenzar a formarse, limar las posibles debilidades. Es un proceso creativo e innovador y siempre se necesita un equipo porque no todos tenemos las mismas mentes creativas: hay personas que tienen un pensamiento más lateral, otras con un pensamiento más imaginativo, hay otras que tienen una posibilidad de unir conceptos de una manera distinta.

Dejaría en segundo plano el concepto capital. Si parto y me limito desde el inicio en el capital, no voy a sacar nada. Debo saber cuáles son las rondas de inversión donde tengo que participar para conseguir el dinero pero que esto no sea en la primera etapa donde me frene y me quite la idea.