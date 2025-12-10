Marcos Galperín, cofundador de Mercado Libre, la empresa más valiosa de América Latina, renunciará, a fin de año, a su cargo de director ejecutivo y pasará a ser presidente ejecutivo, entregando el mando al subdirector Ariel Szarfsztejn, según informó Bloomberg.

Galperín, quien tiene un patrimonio que ronda los US$10.000 millones, de acuerdo al Índice de Multimillonarios de Bloomberg, reflexionó sobre otros fundadores que se quedaron demasiado tiempo en el cargo y fueron desplazados tras malos resultados o sucumbieron ante escándalos públicos.

“El verdadero poder es elegir cuándo dar un paso al costado”, afirmó. Mercado Libre es hoy el principal centro de compras en línea de América Latina con una capitalización de mercado de $105.000 millones.

Sus operaciones se extienden desde la selva de Brasil hasta los picos nevados de la Patagonia y abarca 18 países. “Permitimos que la gente que vive muy lejos pueda comprar el mismo producto al mismo precio, financiarlo de la misma manera y recibirlo con envío gratis relativamente rápido. Es un sueño hecho realidad para decenas de millones de personas sin importar la ideología de su gobierno”, añadió en una entrevista para Bloomberg.

Respecto a la decisión de renuncia, Galperín reconoció que no fue fácil e incluso lloró, pero quería hacerlo mientras la compañía estuviera bien, no solo cuando el momento fuese adecuado para él. Mercado Libre recientemente lanzó su trimestre número 27 consecutivo con un crecimiento de ingresos del 30% o más, la única empresa pública del mundo en lograrlo, según precisó.

A pesar de los años de sólido desempeño de la empresa, el sucesor de Galperín enfrentará una competencia creciente desde el extranjero. Amazon sigue invirtiendo dinero en América Latina y recientemente anunció una asociación con la fintech brasileña Nubank para ofrecer opciones de pago y préstamos a sus clientes.

Las acciones de Mercado Libre cayeron un 8% el día que se anunció el acuerdo. Galperín afirmó que “somos una empresa mucho mejor” que en el pasado, gracias a la rivalidad con Bezos & Co., y señala que eso lo inspiró a desarrollar una red de más de 30 centros de distribución en toda la región para garantizar entregas más rápidas.

Con relación a Temu y Shein, empresas chinas de comercio electrónico que permiten a los clientes comprar artículos baratos directamente de fábricas asiáticas, Galperín no indicó si está tratando de persuadir a líderes locales, incluido el presidente argentino Javier Milei, para que tomen medidas contra las importaciones chinas libres de aranceles.

“Se podría argumentar que es injusto para las grandes cadenas minoristas que declaran y pagan impuestos. Pero no nos corresponde a nosotros hacer lobby ante los gobiernos por eso”, aclaró.

Galperín remarcó que seguirá enfocado en Mercado Libre al menos durante los próximos cinco años y reconoció a la inteligencia artificial como un área de interés. Sostuvo que liberarse de responsabilidades diarias de CEO le permitirá investigar la tecnología más a fondo.