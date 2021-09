Conforme a los criterios de Saber más

Los efectos de la pandemia, así como los cambios en la coyuntura peruana, sea económica o política, afectan diversos ángulos financieros en el bolsillo de los peruanos, por ello este fondo brinda la oportunidad de que el dinero esté expuesto a diferentes países, sectores económicos y empresas, evitando que la coyuntura local pueda afectar su inversión. Además, se puede acceder a este modelo invirtiendo desde US$ 100.

Según explicó José de la Colina, gerente general de Scotia Fondos, este portafolio de fondos se encuentran protegidos de cualquier fenómeno político que pueda afectar la rentabilidad de este. “Estos nueve fondos tienen liquidez diaria, es decir el cliente puede solicitar el rescate en cualquier momento. La regulación permite poder pagar los rescates de los clientes -devolución de su dinero- en cuentas de bancos del exterior”, afirmó.

Sobre este punto, de la Colina detalló que la forma de pago puede ser en la cuenta del cliente en un banco local o del exterior, cabe destacar que esta forma de pago en una cuenta del exterior ha sido debidamente expresada en el contrato que se entrega al cliente. Este procedimiento diferencia al producto sobre cualquier otro existente en el mercado peruano.

“No existirían riesgos generados como consecuencia del cambio en la normativa peruana, ya que la legislación local no es retroactiva y no será aplicable a dichos contratos y, en ese sentido, no podrá afectar las relaciones contractuales celebradas con los clientes”, finalizó el gerente.

VIDEO RECOMENDADO

Dos colegios de Lima Metropolitana empezaron clases semipresenciales como parte de un plan piloto de retorno seguro, gradual y voluntario en marco de las medidas sanitarias por la pandemia contra el COVID-19.

TE PUEDE INTERESAR