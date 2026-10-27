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Resumen

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Hugo Perea, Economista jefe de BBVA Research en Perú, analiza la inexorable aritmética fiscal. Foto: Perú Retail
Hugo Perea, Economista jefe de BBVA Research en Perú, analiza la inexorable aritmética fiscal. Foto: Perú Retail
Por Hugo Perea

Las finanzas públicas del mundo enfrentan una situación cada vez más incómoda: la deuda crece y financiarla cuesta más. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública global pasó de poco más del 60% del PBI a comienzos de los 2000 a más del 90% en la actualidad, cerca de los niveles alcanzados durante la pandemia. Además, las tasas de interés vienen subiendo. La combinación de alta deuda y costos de financiación crecientes implica que los gobiernos destinan una mayor proporción de sus recursos para pagar sus obligaciones de deuda y esto reduce el margen para invertir, financiar programas sociales o responder a emergencias.

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