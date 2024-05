En el 2022 Perú se convirtió en el tercer exportador mundial de jengibre (kion) y el octavo de cúrcuma. Para mantener este boom y seguir llevando más beneficios a los integrantes de sus cadenas productivas es importante avanzar en la agenda pendiente, manifestó el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela.

Por ese motivo, resaltó la 4° edición del ‘Ginger Week 2024′, a realizarse del 8 al 10 de mayo en el Centro de Convenciones del Campo Ferial de Satipo, Junín, región que concentra el 90% del total de la producción, en especial en la Selva Central (Pangoa, Satipo y Pichanaqui).

“Es una zona muy golpeada en la que ahora los productores sustituyeron cultivos ilícitos por el jengibre, cuya demanda mundial mejoró tras la pandemia. Esto también llevó beneficios a toda la cadena de eslabonamiento que incluye a transportistas, empresas de envases y embalajes y otros, es un efecto multiplicador”, expresó.

Recordó que en el 2023 la exportación de jengibre creció 79% alcanzando los US$ 127 millones 800 mil y posicionándose en el ranking de productos agro con envíos por más de US$ 100 millones. “Es una estrella de las agroexportaciones”, dijo.

Expertos

En ese sentido, Vásquez Vela destacó la importancia del evento organizado por ADEX y ProGinger que tendrá como expositores a expertos de la Unión Europa, EE.UU. Centroamérica y de Perú, quienes abordarán temas como ‘Panorama de las importaciones de la Comunidad Europea de jengibre, de diferentes orígenes. Reto orgánico y perspectiva futura’ y ‘Panorama actual y retos de importación del jengibre en EE.UU.’.

Asimismo, ‘Posibilidades de regeneración de los suelos para la producción permanente de jengibre’ y ‘Desenvolvimiento de la agroexportación del jengibre peruano 2023-2024. Retos y panorama de la nueva campaña’.

También se realizarán ruedas de negocio, espacios de networking con proveedores, 2 mesas técnicas especializadas (acceso a mercados, investigación y sostenibilidad) y visitas a campo y planta de packing. “Se identificarán medidas desde el sector público (nacional, regional y local) y privado”, detalló el director del CIEN-ADEX.

Posicionamiento mundial

Perú se convirtió en el tercer exportador mundial de jengibre (kion) en el 2022, al sumar US$ 63 millones 080 mil, con una participación de 8.1% del comercio global, solo superado por China (US$ 312 millones 730 mil) y Países Bajos (US$ 96 millones 340 mil). En el caso de la cúrcuma nuestro país pasó del noveno lugar en el 2021 al octavo en el 2022. Se despachó por US$ 4 millones 229 mil, logrando una representación de 1.1%.

Los aliados estratégicos del ‘Ginger Week 2024′ son el Departamento de Agricultura de los EE.UU.-Programa Alimentos para el Proceso (USDA), NCBA Clusa, Gobierno Regional de Lima, Sierra y Selva Exportadora, PromPerú, Dircetur Lima, Agroideas, Municipalidad provincial de Satipo, Sippo (Programa Suizo de Promoción de Importaciones) y Swisscontact.

Los auspiciadores son Cartones Villa Marina, CLG Supply, Financiera Qapaq, Gastaldi, Rey Export Internacional, Viveros Agritec, Groen Agro Control Perú, Fiamma, Galab, Maersk y Trupal.