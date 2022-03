Conforme a los criterios de Saber más

Agrícola Chapi exporta uvas y paltas al mundo, desde sus campos de producción en Ica. Hoy, sus perspectivas giran en torno a la especialización en el cultivo de estos frutos y al ingreso hacia más mercados. Su gerente general, Augusto Baertl, ha sido reconocido como Líder Empresarial del Cambio (LEC).

—¿Cómo les ha ido durante la pandemia?

La agricultura en general fue calificada como una actividad esencial y no se detuvo. La agroindustria no cosecha lo que invierte en corto plazo. Es un negocio de mediano plazo. Los crecimientos que vemos en el 2020 y 2021 no son producto de decisiones recientes, y creo que los efectos de un estrés político los vamos a ver en los próximos años. Nuestra tasa de crecimiento seguramente no va a estar al mismo ritmo de los últimos años.

—¿Cuál es el estado de las inversiones en el sector?

El sector en general ha tomado precauciones, por lo menos este 2021, en sus planes de inversión.

—¿En qué se concentran estas inversiones?

La mayor inversión en el agro está en el campo, en expandir áreas agrícolas o en renovar cultivos por aquellos más competitivos. Es en donde nosotros invertimos más y donde se pone la pausa por la incertidumbre.

—Pese al panorama, ¿hay productos que destacaría?

Ha sido un super año para la uva. Que [el Perú] haya superado a California y Chile [en exportaciones] es un hito importante. La palta también tuvo una campaña de crecimiento importante.

—¿Tienen previsto ingresar a otros mercados?

Estamos expectantes de entrar a Japón con uvas. El Estado acompañó muy bien [el ingreso a otros mercados] en los años anteriores. Es vital ese acompañamiento hacia el futuro.

—¿Qué desafíos observa en el sector?

Nos falta ejecutar más obras de infraestructura y necesitamos que el Estado nos acompañe [...] en favor de generar más recursos.

—¿Cómo recibieron el Premio LEC?

Es un reconocimiento muy importante. Todos los días hacemos un esfuerzo por tratar de gestionar una empresa de la manera más moderna en gestión de talento y tecnología.