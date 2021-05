Conforme a los criterios de Saber más

El Banco Central de Reserva (BCR) publicó el registro del servicio de pago con códigos QR, que incluye nueve firmas proveedoras de medios de pagos digitales. Estas son Niubiz, Vendemás, YellowPepper, Izipay, Lukita (BBVA), FPay (Falabella), Mercado Pago, Yape (BCP) y Tunki (Interbank).

Según José Asti, director de Asuntos Financieros de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales (Sodital), esta medida es novedosa porque próximamente solo se va a requerir la presentación del código QR en el comercio, que será leído por la billetera digital disponible en el celular de cada cliente.

“Este es un método que se adoptó por la seguridad que brinda y al agregar a los pagos digitales el uso de los QR, que son códigos únicos para las transacciones, es beneficioso porque reduce la fricción para el momento del pago”, indicó.

Añadió que el código QR viene asociado a una aplicación y solo el propietario podrá acceder. “Ahora se va a masificar y dinamizar porque usar Yape o Lukita es estar digitando, viendo el dinero y moviendo, pero con el código es más rápido y seguro”, precisó.

Asti también comentó que esta herramienta beneficiará a todo tipo de comercios, como bodegas, mercados, panadería, entre otros, para evitar contacto y sean más ágil los pagos.

Además, el experto manifestó que los comerciantes no pagarán comisión por ese código QR, tal como sí se hace con Visa o Mastercard con las compras con tarjetas.

“El riesgo es que no se use este tipo de mecanismo, porque aún tiene limitaciones como el hecho que no todos tienen smartphone”, mencionó.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Para Jerry Lynch, docente del CIDE-PUCP y especialista en temas digitales, las personas van a tener un medio más rápido para hacer una transacción.

“En China hace años Wish era un chat como WhatsApp y estableció una forma de pago con QR y es el más usado en microcomercios. Esta es una ventaja que iremos adoptando y viendo progresivamente”, acotó.

A nivel de negocio, Lynch sostuvo que surge la transformación digital, que se ha acelerado por la coyuntura de la pandemia, y los pagos electrónicos.

“Como usuario debo tener una billetera electrónica de dónde pagar y el negocio tendrá dos opciones: contar con esta misma herramienta para recibir el micropago o enlazar a una cuenta bancaria su QR”, explicó.

De esta manera, el profesor de la PUCP manifestó que los negocios tendrán una cuenta más ordenada al ver sus ingresos en tiempo real y también se fomentará el uso de billeteras digitales.