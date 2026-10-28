La Bolsa de Valores de Lima (BVL) presenta su nueva identidad y adopta la marca Bolsa de Lima. Esta evolución forma parte de una transformación regional en la que también participan la Bolsa de Santiago, que renueva su imagen corporativa, y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), adopta la marca Bolsa de Colombia.

Las tres bolsas presentan una identidad visual compartida que refleja su pertenencia a nuam y la visión regional que las conecta. Para el mercado peruano, esta evolución representa una nueva etapa en la trayectoria de una institución que ha contribuido al desarrollo del mercado de capitales del país, conectando a empresas con alternativas de financiamiento y a inversionistas con nuevas oportunidades.

“Nuestra mayor fortaleza es la historia y la confianza que cada bolsa ha construido en su país. Hoy, esa trayectoria inspira una visión compartida: trabajar para que nuestros mercados sean más profundos, competitivos y capaces de ofrecer mayores oportunidades a empresas e inversionistas. Estas nuevas identidades hacen visible esa visión, porque no estamos dejando atrás lo que somos, sino proyectando lo que queremos construir juntos”, afirmó Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam.

Hoy, los tres mercados reúnen una capitalización bursátil agregada de US$539.000 millones, más de 428 emisores y 58 intermediarios, una escala regional que fortalece la ambición de nuam de contribuir al desarrollo de mercados de capitales más profundos, líquidos y competitivos.

“Durante sus casi 170 años, la BVL se ha ganado la confianza del mercado peruano. Hoy damos un paso hacia adelante: como Bolsa de Lima, adoptamos un nombre más directo y cercano, que refleja lo que queremos ser, una bolsa abierta a más peruanos y conectada con la región. Nuestro mercado aún tiene mucho por crecer, y esa es precisamente nuestra mayor oportunidad”, agregó Miguel Ángel Zapatero, gerente general de la Bolsa de Lima.

De acuerdo con nuam, la nueva denominación busca fortalecer el reconocimiento de la institución bajo un nombre más simple, manteniendo su vínculo con el mercado peruano y una identidad coherente con la visión regional de nuam.