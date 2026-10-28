Para el mercado peruano, esta evolución representa una nueva etapa en la trayectoria de una institución que ha contribuido al desarrollo del mercado de capitales del país. Foto: EC.
Para el mercado peruano, esta evolución representa una nueva etapa en la trayectoria de una institución que ha contribuido al desarrollo del mercado de capitales del país. Foto: EC.
Por Redacción EC

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) presenta su nueva identidad y adopta la marca Bolsa de Lima. Esta evolución forma parte de una transformación regional en la que también participan la Bolsa de Santiago, que renueva su imagen corporativa, y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), adopta la marca Bolsa de Colombia.

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