La capitalización bursátil de BBVA Perú supera los S/ 24 mil millones y sus acciones registran una rentabilidad acumulada de 45% en lo que va de 2026. Foto: EC.
La capitalización bursátil de BBVA Perú supera los S/ 24 mil millones y sus acciones registran una rentabilidad acumulada de 45% en lo que va de 2026. Foto: EC.
/ MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

BBVA Perú celebró sus 75 años de trayectoria con un campanazo en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), filial de nuam. La ceremonia reunió a representantes de ambas instituciones para reconocer la historia del banco y su contribución al desarrollo económico del país.

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