BBVA Perú celebró sus 75 años de trayectoria con un campanazo en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), filial de nuam. La ceremonia reunió a representantes de ambas instituciones para reconocer la historia del banco y su contribución al desarrollo económico del país.

“Estos 75 años son el resultado de la confianza de nuestros clientes y accionistas, y del compromiso de las personas que han construido la historia de BBVA en el Perú. Celebrarlos en la Bolsa de Valores de Lima reafirma nuestra vocación de seguir acompañando a las empresas, financiando sus proyectos y contribuyendo al crecimiento del país”, señaló Alex Fort Brescia, Presidente del Directorio de BBVA Perú.

La ocasión permitió recordar también su vínculo con el mercado de valores peruano. BBVA Perú inscribió sus acciones en la BVL el 4 de enero de 1971 y hoy participa como emisor de acciones e instrumentos de deuda. Actualmente, su capitalización bursátil supera los S/ 24 mil millones y sus acciones registran una rentabilidad acumulada de 45% en lo que va de 2026.

En renta fija, el banco registra 21 emisiones por un monto total de S/ 3.036 millones. Durante este año realizó dos colocaciones locales de bonos subordinados por S/ 650 millones para fortalecer su estructura de capital. Asimismo, en abril distribuyó aproximadamente S/ 1.196 millones en dividendos entre sus accionistas.

“La trayectoria de BBVA Perú refleja una relación de largo plazo con el mercado de capitales. Ese vínculo muestra el valor de contar con instituciones que, como BBVA, combinan solidez financiera y visión de largo plazo para impulsar nuevos proyectos. Sus 75 años son una oportunidad para reconocer ese aporte y mirar hacia una nueva etapa de crecimiento junto a las personas y empresas del país”, señaló Miguel Ángel Zapatero, Gerente General de la Bolsa de Valores de Lima y Gerente Corporativo de Clientes y Negocios de nuam.