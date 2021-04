Conforme a los criterios de Saber más

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó hoy que ha identificado un total de 300 proyectos de infraestructura pública en transporte que se traducen en US$ 72.166 millones de inversión bajo distintas modalidades de ejecución.

La organización empresarial afirma que la ejecución de estos 300 megaproyectos -comprendidos en su Reporte Cartera de Proyectos de Inversión en Transporte Edición 2021- “representa una oportunidad para las empresas que aspiren a construir estas obras o convertirse en proveedores de bienes y servicios de las mismas”, explicó en comunicado.

Allí se detalla que, en base al portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), “se seleccionaron un total de 260 proyectos de inversión pública pendientes de ejecución por US$ 43.596 millones, cuyo avance es inferior al 70% y con costo superior a los US$10 millones”.

Dichas obras se ubican principalmente en Lima (18), Cusco (17), Junín (15), Piura (12) y más de una región (48).

Entre las obras con mayores montos pendientes de inversión figura la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cerro de Pasco-Tingo María (US$ 569 millones), la construcción de la segunda calzada de la ruta PE-1N tramo Lambayeque-Piura (US$ 568 millones) y la rehabilitación y mejoramiento de la carretera ruta N° PE-08 Ciudad de Dios-Cajamarca (US$ 448 millones).

Proyectos en Asociación Público Privada

Según el mecanismo de inversión, hay seis proyectos en la modalidad Asociación Público Privada (APP) que podrían ser adjudicados en el periodo 2021- 2026 valorizados en US$ 4.628 millones.

Cuatro de estos proyectos ya figuran en la cartera de Proinversión. Empezando por el Anillo Vial Periférico (US$ 1.965 millones) y el Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 520 millones).

“Ambos proyectos fueron iniciativas privadas, serán concesionados por 30 años y se encuentran en fase de estructuración esperando recibir la Declaratoria de Interés este año. La diferencia entre ambos es que el primero será cofinanciado (el Estado aporta recursos públicos) y el segundo autofinanciado”, explica la CCL.

También figura la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 709 millones) y el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$ 263 millones).

Dos de los proyectos aún no conforman la cartera Proinversión, pues están en etapa de maduración. Se trata del Tercer Grupo de Aeropuertos (US$ 731 millones) y el Terminal Portuario de Lambayeque (US$ 440 millones). Ambos son iniciativas estatales.

Inversión Estado a Estado

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima, para la etapa constructiva, paralelamente a las Asociaciones Público Privadas (APP), el gobierno puede firmar con algún gobierno extranjero un contrato Estado a Estado (G2G), a través del cual este último le proveerá de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) especializada en determinada infraestructura.

“Entre sus principales funciones destaca el revisar los estudios preliminares hasta convertirlos en expedientes técnicos y licitar internacionalmente la construcción de la obra”, asegura.

La CCL precisa que bajo este esquema hay 4 proyectos estimados en US$ 13.959 millones: el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (US$ 682 millones), la construcción de la Carretera Central (US$ 3.241 millones), La Línea 3 (US$ 6.537 millones) y la Línea 4 (US$ 3.499 millones) del Metro de Lima.

Proyectos en concesión

De acuerdo a los datos del IEDEP el siguiente gobierno recibirá 29 obras concesionadas a privados (16 carreteras, 8 puertos, 3 aeropuertos y 2 ferrocarriles) cuya inversión pendiente suma US$ 6.983 millones.

“El reto para las nuevas autoridades será generar las condiciones para que las obras en etapa de construcción no tengan obstáculos en su ejecución y para que las obras en etapa de operación continúen con sus planes de inversiones”, se explica.

Asimismo, se destacan 6 obras, que representan el 89% de la inversión pendiente: La Línea 2 del Metro de Lima y Callao (US$ 3.477 millones), la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 1.516 millones), el Terminal Norte Multipropósito, en el Terminal Portuario del Callao (US$ 473 millones), la Autopista del Sol Trujillo-Sullana (US$ 256 millones), el Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao-Zona Sur (US$ 255 millones), y el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (US$ 234 millones).

Inversión netamente privada

La CCL también destaca , en cuanto a solo inversión privada, el proyecto Terminal Portuario Multipropósito Chancay (US$ 3.000 millones), ubicado en Lima y operado por Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. El de mayor envergadura con estas características.

“Hasta el momento, su primera etapa -valorizada en US$ 1.300 millones- recibió la habilitación por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y se estima que el proyecto concluya en 2023″, se explica.