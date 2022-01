Conforme a los criterios de Saber más

A fines de diciembre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) conformó tres mesas de trabajo con centrales sindicales para abordar temas sociolaborales por el periodo de un año. Una cuarta, con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ya estaba vigente. Este viernes los cuatro gremios vienen sosteniendo una reunión con la ministra del sector, Betssy Chávez, y otros representantes de la cartera.

La Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) serán las otras participantes.

En diálogo con El Comercio, los representantes de las cuatro centrales confirmaron que su principal objetivo en estas reuniones será convencer al Ejecutivo para que se lleven a cabo los puntos de la llamada Agenda 19, una propuesta consensuada entre los grupos sindicales con el MTPE durante la gestión de Iber Maraví.

“Nosotros vamos a hacer la mesa para ver la Agenda 19 y esa es la expectativa. Ojalá que haya la decisión política de la ministra para verla, no hay otra agenda para nosotros”, afirmó Gerónimo López, secretario general de la CGTP.

“En esta mesa esperamos ir ejecutando los 19 ejes que acordamos con el ministro Maraví y que fueron expuestos ante la Comisión de Trabajo del Congreso. Se debe de institucionalizar un código de trabajo para un trabajo digno y decente, así como la anulación de una serie de normas [...] como la ley de negociaciones colectivas o lo que ya se hizo con la suspensión perfecta”, señaló Benigno Chirinos, secretario general de la CTP.

El entonces titular del MTPE presentó la mencionada agenda ante la Comisión de Trabajo del Congreso en septiembre pasado. La mayoría de sus puntos se refieren a normas que debe aprobar el sector público, como la formulación de la Ley general del Trabajo o de Relaciones Colectivas de Trabajo. Otras medidas son el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) y de las pensiones de la ONP, así como adscribir la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) al MTPE.

El Gobierno ya cumplió con derogar el Decreto de Urgencia que permitía la suspensión perfecta de labores en el marco de la emergencia sanitaria. Por otro lado, no podrá retirar la demanda contra la ley que elimina el régimen CAS, ya que el Tribunal Constitucional (TC) la declaró como inconstitucional. Las centrales esperan conseguir esta meta a través de las mesas de trabajo.

“El Congreso aprobó la ley para que todos los trabajadores que estaban en el régimen CAS pasaran de forma progresiva a otro régimen. El TC lo anuló y por ello 350 mil trabajadores estatales continúan ahí. Es un punto en agenda que deroguen este régimen”, afirmó Chirinos.

A pesar de esto, las expectativas de las centrales respecto a los efectos que tendrán las mesas son mixtas. “Nosotros, independiente de la temática, sabemos que las mesas no plantean en concreto la posibilidad de discutir y dar solución a los problemas actuales de los trabajadores. Entonces creemos que es un déficit importante de la comisión y cuestionamos firmemente que el MTPE no esté abordando temas como los despidos colectivos o la desnaturalización de contratos”, advirtió Julio César Bazán, presidente de la CUT.

“La ministra Chávez está alineada con la política laboral expuesta en el Congreso. Creemos que ella se está rodeando de buenos asesores, pero hemos tenido problemas porque se enfermó, después de las conversaciones veremos si efectivamente la agenda es su prioridad”, afirmó Rolando Torres, secretario general de la CATP.

El CNT a paso lento

El 21 de octubre pasado el MTPE anunció que el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNT) se reactivaría en el plazo de “una semana”. El CNT es un mecanismo de diálogo social y concertación en el plano laboral, adscrito al MTPE. Está integrado por los representantes de la cartera, así como por cuatro gremios sindicales de trabajadores y empresas privadas.

Este espacio busca reuniones colaborativas entre las tres partes que busquen resolver mediante el diálogo las decisiones que tomará el Gobierno en materia laboral. El CNT está paralizado desde abril del 2020, pero Betssy Chávez anunció que este volvería debatiría la RMV en la segunda mitad de enero.

Según las centrales sindicales consultadas, hasta la fecha aún no reciben una invitación formal para la reactivación del CNT.

“Se hicieron reuniones para la reconformación del CNT, pero no hubo hasta ahora un compromiso efectivo sobre el cumplimiento de los acuerdos, que es algo que solicitamos”, señaló Bazán.

Asimismo, se mostraron divididos respecto a su participación en caso llegara la invitación oficial. “Tenemos como CTP un acuerdo de no asistir porque, a la fecha, los empresarios en el CNT nunca han cumplido con los acuerdos y hoy no se hace nada. En el 2018 se buscó una fórmula de aumentar la RMV, pero pasó al Ejecutivo y ningún gobierno lo vio. No nos vamos a reunir hasta que nos den la confianza en que aumenten la RMV”, remarcó Chirinos.

Las otras centrales advirtieron que deberían haber cambios drásticos en la estructuración del CNT y en la voluntad política del Gobierno para que este espacio pueda ser efectivo. “Nos hemos comprometido a reinstalar el CNT, pero lamentablemente este ha ido perdiendo capacidad con el tiempo. Nosotros queremos que el CNT sea un consejo económico y social, que tenga recursos y mejor estructurado para que genere las políticas públicas que necesita el país”, señaló Torres.

“Falta un mayor compromiso del MTPE, pero también debe haber un compromiso o disposición de los empresarios de realmente entrar a un verdadero diálogo y solucionar los problemas de fondo de los trabajadores”, sentenció López.

